Mor Mònica Hill, la regidora d'ERC a Vilafranca de Penedès

La c oncejal i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Vilafranca de Penedès (Barcelona), Mònica Hill, ha mort aquest dijous arran d'una malaltia que se li va diagnosticar fa uns mesos, ha informat el consistori en un comunicat.





Arxiu - Mònica Hill - Europa Press





Hill era regidor des de 2015, quan es va presentar per primera vegada com a cap de llista per ERC a les eleccions municipals, i era tècnica superior d'Arts Plàstiques i Disseny i coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Arpa f.





L'Ajuntament ha expressat la seva "consternació" per la seva mort i el seu condol als seus familiars, amics i companys de grup municipal, i l'alcalde, Pere Regull, ha decretat tres dies de dol oficial i la suspensió de tots els actes públics oficials, lúdics i festius.





El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha descrit com "valent, compromesa i insubornable" en un tuit.





En un altre apunt en la mateixa xarxa social, ERC de Vilafranca de Penedès ha lamentat la mort de Hill: "Una gran dona, lluitadora i compromesa, que ha deixat empremta en tots nosaltres" ia la ciutat.





El diputat republicà al Parlament i líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha lamentat també la seva mort quan ha intervingut en el ple de la Cambra catalana, i ha manat una abraçada a la també diputada i presidenta de la federació regional d'ERC de Penedès, Lluïsa Llop.