Aragonès confia que Junts, CUP i comuns "no deixaran passar l'oportunitat" i hi haurà acord

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha confiat aquest dijous en què Junts, la CUP i els comuns "no deixaran passar l'oportunitat" i aconseguiran tancar un acord per a la seva investidura i la formació de l' nou Govern.





Pere Aragonès - Europa Press





"Estic convençut que la gran majoria d'aquest Parlament que va sortir de les urnes del 14 de febrer a favor de l'autodeterminació i l'amnistia, i a favor de la reconstrucció econòmica i social, no deixarà passar l'oportunitat", ha afirmat en el torn de rèplica durant la seva compareixença al ple de Parlament per informar sobre la situació sanitària i econòmica per la pandèmia del coronavirus.





Aragonès, que en cap moment de la seva intervenció ha fet referència a la seva aposta per governar en solitari i només ha esmentat la necessitat de formar Govern sense concretar amb quina fórmula, ha lamentat que aquesta compareixença s'hagi convertit en un "debat d'investidura bis" perquè s'ha centrat en el bloqueig de les negociacions d'investidura en comptes d'en la crisi provocada pel Covid-19.





El dirigent republicà ha tornat a rebutjar el pas a la banda que li demana el líder socialista al Parlament, Salvador Illa, i ha retret que ho diu "per la seva incapacitat política de fer un pas endavant, per la seva falta de suports".





"Si jo no fos l'únic candidat possible i amb disponibilitat dels grups per arribar a acords ja hagués fet aquest pas endavant", i ha instat a Illa a buscar els vots per ser investit si creu que els pot aconseguir, tot i que defensa que el socialista té menys suports que ell. També l'ha acusat d'estar jugant a la "ruleta russa a veure si hi ha una repetició de les eleccions" que li pugui beneficiar.





Missatge als comuns





A més, s'ha dirigit als comuns, després que hagin trencat les negociacions amb ERC fins que no garanteixin que Junts no entrarà al Govern ni ara ni al llarg de la legislatura, i els ha demanat que "no renunciïn a la seva capacitat d'influir i de fer possible aquesta àmplia majoria ".





"Ningú pot renunciar. Jo seguiré insistint, sóc molt persistent. Seguiré insistint en la necessitat que no renunciïn, no s'apartin i crec que hem d'afrontar amb valentia la nova etapa que hem de arrencar al país", ha sostingut.





Durant la seva intervenció, Aragonès també ha defensat la gestió de la pandèmia que ha fet el Govern, tot i que ha rebutjat fer una "visió triomfalista" perquè reconeix que hi ha hagut errors i que el més important són els aprenentatges que s'obtenen.