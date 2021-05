El Covid-19 dispararà la desigualtat a Espanya: allargar l'Ingrés Mínim Vital per frenar la pobresa

El Banc d'Espanya ha advertit en el seu informe anual sobre l'economia espanyola que els nivells de desigualtat en la societat espanyola, que eren ja "elevats" abans de la pandèmia, augmentaran previsiblement com a conseqüència d'ella, i ha demanat polítiques de redistribució de la riquesa. La pandèmia està mostrant una "especial incidència negativa" en alguns col·lectius de treballadors particularment vulnerables, aquells amb contracte temporal, més joves i amb rendes més baixes, asseguren des de l'autoritat monetària.





Banc d'aliments per atendre les famílies més necessitades a Mercabarna @ep





D'aquesta manera, assegura que sembla "probable" que la crisi econòmica actual acabi elevant els nivells de desigualtat en la societat espanyola, tot i les mesures que les autoritats han desplegat per mitigar els efectes adversos de la pandèmia sobre les rendes i la liquiditat de les llars. Per això, el Banc d'Espanya advoca per analitzar les diferents polítiques de transferències socials que estan en vigor en diversos àmbits de l'Administració pública, incloses la sanitat i l'educació, així com el funcionament del sistema impositiu.





"L'objectiu seria valorar si, en conjunt, aquests instruments permeten assolir el grau de redistribució de recursos que la societat demanda i si la seva operativa és prou eficient", reitera el Banc d'Espanya, que afegeix que el grau de redistribució d'aquestes polítiques a Espanya és menor que l'observat en la mitjana de la UE.





LA POBRESA EXTREMA PODRIA AUGMENTAR EN GAIREBÉ 800.000 PERSONES





La pobresa severa podria augmentar a Espanya en 790.000 persones i arribar a 5,1 milions com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, segons l'informe anual de desigualtat que publica l'ONG Oxfam Intermón.





Segons el document, el total de persones en aquesta situació, que són les que viuen amb menys de l'equivalent a 16 euros al dia, podria arribar a la xifra de 5,1 milions de persones, fet que suposa un augment des del 9,2% registrat abans de la pandèmia fins al 10,9%.





"Les dades demostren com la pandèmia s'ha acarnissat amb les persones més vulnerables", va explicar el director d'Oxfam Intermón, Franc Cortada. "Sense una resposta adequada, hi ha un greu risc que la sortida de la crisi aprofundeixi i s'eternitzi les desigualtats a Espanya, empobrint les persones més pobres mentre les més riques es recuperen a pas ferm", ha afegit.





De les dades es desprèn que la taxa de pobresa relativa a Espanya passaria del 20,7% fins al 22,9%, fet que suposa un milió de persones més per sota de la línia de pobresa, estimada en 24 euros al dia, fins arribar als 10,9 milions de persones durant el 2020.





TOTS DEMANEN ESTENDRE EL IMV





L'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) al maig de 2020 va suposar la introducció d'un mecanisme de redistribució que podria contribuir "significativament" a pal·liar la pobresa extrema a Espanya fins al 1,5% des del 5,7% actual, segons dades de l'INE.





Per al Banc d'Espanya, podria resultar adequat considerar una possible extensió del IMV a alguns col·lectius que, d'acord amb el disseny inicial d'aquest instrument, no són elegibles, però que també es trobarien en situació de risc de pobresa extrema.





Certs llars amb rendes baixes incompleixen la condició necessària per rebre el IMV pel que fa al nivell de patrimoni, principalment, per la possessió d'actius immobiliaris de reduït valor, ja algunes llars amb més de dos adults, informen des de l'autoritat monetària.





L'informe d'Intermón Oxfam coincideix amb el Banc d'Espanya en la necessitat d'estendre el IMV. De la mateixa manera, l'ONG denuncia que el Govern ha gestionat malament aquest ajut: es preveia que havia d'arribar a 850.000 llars i al gener només el rebien 160.000.





ESCRIVÀ PREVEU REFORMAR EL IMV





El Govern ja ha enviat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, capitanejat per José Luis Escrivá, s'ha compromès a reformar el Ingrés Mínim Vital perquè arribi a més famílies.





El titular de treball es planteja augmentar el llindar d'ingressos màxims de les famílies amb menors a càrrec per accedir a l'ajut. D'aquesta manera, augmentarà el nombre de llars amb dret i la Quantia rebuda per aquests ajuts, que es calculen restant els ingressos familiars a la renda que garanteix el IMV.