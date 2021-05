Els catalans van votar fa tres mesos i continuen sense tenir govern

Catalunya compleix aquest divendres tres mesos des que es van celebrar les eleccions del 14 de febrer amb la investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'aire i l'amenaça de repetició electoral a l'horitzó, a falta de 12 dies per al 26 de maig, la data límit per investir un president i evitar uns nous comicis.





88 després dies des de les eleccions, ERC i Junts encara no han aconseguit desbloquejar les negociacions, encara que tots dos mantenen la seva voluntat d'evitar la repetició electoral i esperen desencallar l'acord abans d'esgotar el termini.





En aquests tres mesos, Aragonès ha passat de defensar la necessitat d'aconseguir un acord ràpid per formar un Govern en plenes funcions --que volia que fos ampli amb ERC, Junts, CUP i comuns--, a renunciar a aquesta fórmula i apostar per un Govern de coalició només amb els de Puigdemont; ha vist com naufragava en el seu primer debat d'investidura al març per aconseguir-ho, ha canviat el pas i ha proposat un govern en solitari dels republicans i ara, centrat en aquesta idea, veu com la seva negociació s'encamina a esgotar el termini límit.





Aquest retard en la investidura ha provocat que Catalunya s'allargui la situació d'interinitat de l'actual Govern, que porta a funcions set mesos i mig des que el 28 de setembre de 2020 Quim Torra fora inhabilitat, i en aquest període Aragonès ha assumit les funcions de president alhora que aspira a ser president amb plenes competències.





NEGOCIACIÓ BLOQUEJADA





Després de les eleccions, ERC va començar les negociacions amb la CUP, amb qui va tancar en pocs dies un acord que garantia els suports dels 'cupaires' a la investidura d'Aragonès, mentre que amb Junts les converses es van anar complicant.





Malgrat que els republicans van donar suport a l'elecció de Laura Borràs com a presidenta de Parlament i els tres partits independentistes van acordar la composició de la Mesa de la Cambra, els de Puigdemont recelaven que ERC hagués prioritzat pactar amb la CUP abans que amb ells.





Des de l'inici, el principal escull en la negociació entre ERC i Junts ha estat la manca d'acord sobre quin ha de ser l'espai que ha de decidir l'estratègia independentista i el paper del Consell per la República (CxRep).





Junts defensa que l'estratègia es decideixi dins d'aquesta entitat presidida per Carles Puigdemont, mentre que ERC ho rebutja perquè creu que això seria imposar una "tutela" al Govern i aposta per un espai entre els tres principals partits independentistes, l'ANC i Òmnium.





Malgrat no desbloquejar aquest assumpte, fins a la ruptura de les negociacions dels dos partits havien anat avançant en altres carpetes de l'acord: tenien tancat l'apartat de coordinació al Parlament --inclou la composició de la Mesa i el compromís de garantir la sobirania de la Cambra--, els mecanismes de coordinació per evitar les divisions de Govern de l'última legislatura, i el programa estava molt avançat a través dels grups sectorials.





A més, en les últimes setmanes estaven començant a abordar l'estructura del Govern i el repartiment de carteres entre els dos partits, que tots dos coincidien que no siga un problema; però, el bloqueig de l'apartat de l'estratègia independentista va portar a Aragonès a trencar dissabte passat la negociació sobre un govern de coalició i va proposar un Govern en solitari.





De fet, es tracta d'una alternativa que va plantejar per primera vegada el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que va assegurar que no es repetirien eleccions i que donarien els vots necessaris per investir Aragonès si ERC optava per governar en solitari, però, un vegada s'ha posat sobre la taula aquesta possibilitat, els de Puigdemont s'han fet enrere i la negociació ha embarrancat.





D'una banda, ERC insisteix que la coalició ja no és possible i només contempla obtenir els vots dels vots de Junts per investir Aragonès i un cop superada la investidura i allunyada l'amenaça de repetició electoral, seguir parlant sobre la possible incorporació de la formació de Puigdemont a l'Executiu català.





De l'altra, Junts es nega a donar els vots per investir Aragonès si és per a un govern en solitari i insisteix en reprendre la negociació sobre el Govern de coalició perquè creuen que és la millor opció per evitar la repetició electoral.





Davant d'aquesta situació, el dimecres la CUP va convocar els dos partits a una reunió en la qual van arribar a un pacte "de mínims" que semblava una manera de canalitzar la negociació, tot i que les posicions continuen enrocades i la negociació bloquejada.





DIJOUS SENSE REUNIONS





Dijous no hi va haver reunions entre els dos partits, tot i que part dels negociadors d'ambdues formacions eren al Parlament pel ple, però dins de l'hemicicle Aragonès va trucar a Junts, CUP i comuns a explorar totes les possibilitats fins a l'últim moment per evitar la repetició electoral, i va exigir a Junts "complir la seva paraula" i donar els seus vots per investir.





Fonts republicanes han assegurat que, després del pacte de dimecres entre els partits independentistes, la seva opció no s'ha modificat i que estan a l'espera d'un gest de Junts, pel que esperen que els de Puigdemont facin el pas per seguir negociant.





Fonts de Junts veuen marge per seguir negociant, sobretot després de l'acord de dimecres, i també han subratllat que es podrien obrir a explorar el punt de l'acord entre ERC, Junts i CUP que planteja crear un "espai per al debat de l'estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat ".





Això podria ser un pas per desencallar la negociació perquè permetria aïllar de la investidura el debat sobre l'estratègia independentista i el paper del Consell per la República, tot i que seguiria la discrepància sobre si el Govern ha de ser en solitari, com vol ERC, o de coalició, com pretén Junts.





ELS COMUNS TRENQUEN NEGOCIACIONS





Un cop trencades les negociacions per a la coalició amb Junts, i després que Sànchez convidés ERC a aconseguir els suports dels comuns, els republicans van obrir negociacions amb els comuns, i a inicis de setmana dos partits van valorar positivament les reunions que havien mantingut i aspiraven a tancar un pacte ràpid.





Però després de l'acord dels tres partits independentistes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, va anunciar dijous en el ple que trencava les negociacions amb els republicans fins que garanteixin que Junts no estarà al Govern "ni ara ni durant la legislatura" .