"360 grams": una reivindicació de la bellesa més enllà del càncer (Escenari Joan Brossa)

Es comptava d'una famosa artista folklòrica espanyola que, afectada de càncer al pit, es va negar a fer-se una mastectomia, operació que hagués resolt amb notable seguretat el problema, però que li hauria canviat l'aspecte exterior de la seva fisonomia. Aquesta decisió va obligar a seguir altres tractaments que la van deixar exhausta, li van produir nombrosos problemes i, a la fi, no van evitar una mort de cas anticipada. La necessitat d'acceptar la pèrdua d'un pit constitueix per a moltes dones una solució traumàtica, tot i que avui en dia les conseqüències externes poden resoldre amb una intervenció posterior que permet recuperar l'aspecte extern. Sigui com sigui i encara en aquest supòsit, aquesta circumstància resulta sens dubte i com a mínim un trauma psicològic que costa superar.









Ada Vilaró és una actriu pluridisciplinar que dirigeix els Festivals de Creació contemporània Escena Poble Nou i Itineràncies i que s'ha caracteritzat pel seu desig de donar veu sobre l'escenari a col·lectius tradicionalment silenciats o marginats, el que li ha valgut ser condecorada per la Medalla d' Honor de Barcelona. Doncs bé, ella mateixa pertany a un d'aquests col·lectius, el de dones que van haver de sotmetre a una mastectomia, encara que si escau amb la particularitat que es va negar, tot i el consell del seu metge, a reparar la pèrdua d'un pit amb la implantació posterior d'una pròtesi mamària. Es va proposar ser tal com ella era, sense subterfugis. Va fer més: en comptes de guardar silenci sobre aquesta situació, no ha dubtat a manifestar-la públicament per tal de reivindicar que la bellesa del cos femení va més enllà de les conseqüències de la pèrdua d'un pit. Va sorgir així "360 grams", un monòleg escrit i protagonitzat per Vilaró i dirigit per ella mateixa en col·laboració amb la performer Maria Stoyanova i la ballarina Vero Cendoya, que s'ha presentat a la sala principal de l'Escenari Joan Brossa.







"Tinc només un pit -diu Vilaró- i no per això el meu cos deixa de ser bell. Quan la vida et parteix en dos, es desplega l'oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa política que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Em transforma i et transforma. Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que abraça i estima la vida. La teva mirada compte, és important, suma. Tot això en un projecte que sorgeix de la una experiència personal molt íntima i fràgil i que, per primera vegada, m'atreveixo a compartir ".





"360 grams" és un monòleg en el qual Ada Vilaró acredita la seva extraordinària versatilitat mitjançant la utilització de diferents tons en l'expressió verbal, que pot ser caòtica i desbordant, o jugar amb moments puntuals de silenci. Canvia successivament de ritme i juga amb alguns elements escenogràfics de fort simbolisme. El fet d'esprémer mitja taronja -només mitjana- bé pot suggerir la pèrdua soferta, de la mateixa manera que el trossejament d'un tronc amb una destral, a la manera dels aizkolari, convida a pensar que no per això s'ha perdut vigor.





Ada Vilaró demostra que no només manté el seu vigor físic, sinó que ha estat capaç de conservar també força moral i fins i tot el bon humor i que l'aparença actual del seu cos no és una circumstància que l'obligui a avergonyir o ocultar-se. Per tant, no té cap inconvenient culminar el seu exercici dramàtic d'una manera atrevida però elegant, despullant-se de la roba amb la qual ha romàs en escena fins a quedar completament nua davant el públic. D'aquesta mena, juga al principi amb el moviment dels seus braços, com si intentés evitar que l'espectador constati -no sense curiositat- la desaparició del seu pit, per finalment mostrar-se tal com és, moment en què cinc dones de diferent contextura física , despullades així mateix de qualsevol vestimenta, se sumen a aquest final rotund i clamorós mentre Vilaró, parafrasejant John Berger, manifesta que «No estic nua tal com sóc, sinó que estic nua com tu em veus».