Pugen a 115 els palestins morts mentre Israel alerta de nous coets llançats des de Gaza

Un total de 115 palestins han mort a la Franja en la nova onada d'enfrontaments amb Israel, segons ha informat el Ministeri de Salut de Gaza, controlat per Hamas, en una actualització del balanç de persones mortes. Per la seva banda, Israel ha alertat de nous coets llançats contra el seu territori el matí d'aquest divendres.





D'altra banda, les autoritats sanitàries de Gaza han informat que ja són més de 600 les persones han resultat ferides en aquesta nova escalada de violència. Israel defensa que la majoria de víctimes en territori palestí són membres de grups terroristes o civils morts com a conseqüència de coets fallits d'Hamas.





Médicos palestinos trasladando a las víctimas mortales @ep





Després d'una nit d'intensos combats, aquest divendres al matí han tornat a sonar les alarmes antiaèries a Asdod, Sederot i la regió de Shaar Haneguev.





A més, les Forces de Defensa d'Israel (FDI), han comunicat a través del seu compte de Twitter que han derrocat un avió no tripulat d'Hamas llançat cap a Israel.





REFUGIS





L'Exèrcit israelià ja ha aixecat l'ordre emesa el dijous a la nit per la qual s'obligava a qualsevol persona en els quatre quilòmetres de la frontera de Gaza a romandre en un refugi antiaeri. No obstant això, recomana als ciutadans que es quedin a prop d'aquests enclavaments per poder accedir-hi ràpidament si fos necessari.





Respecte a la represàlia israeliana sobre Gaza, les FDI han precisat que uns 160 avions han dut a terme un atac simultani massiu contra una xarxa de túnels d'Hamas sota la ciutat de Gaza al voltant de la mitjanit del dijous.





D'altra banda, durant gairebé 40 minuts, uns 450 míssils han aconseguit 150 objectius en el nord de Gaza en un atac del qual encara no han determinat els danys les forces israelianes, segons informa 'The Times of Israel'.





A més dels atacs aeris, l'Exèrcit israelià s'ha servit de tancs, canons d'artilleria i soldats d'infanteria a la frontera amb Gaza per llançar bombardejos contra objectius d'Hamas.





Les FDI han insistit que les seves tropes es troben a la zona israeliana, després que durant la nit s'hagi generat confusió en enviar un missatge difús sobre si havien incorregut en territori palestí.