Perdre el teixit facial i un ull pel Covid: els fongs negres es propaguen ràpidament per l'Índia

Per Milind Deshmukh, de 35 anys, contreure la infecció per COVID-19 ha estat una experiència devastadora que li va canviar la vida. L'enginyer mecànic de Thane, un suburbi de Mumbai, va contreure una infecció per fongs coneguda com mucormicosis mentre lluitava contra la malaltia viral.





En un lapse d'un mes, el fong de ràpida propagació s'havia menjat una gran part del seu teixit facial, inclosos l'ull dret i el paladar. "Ha estat sotmès a tres cirurgies, va perdre la visió d'un ull de forma permanent i li resultarà difícil parlar o menjar a causa de l'extirpació del paladar", explica a Al Jazeera el germà gran de Deshmukh, Makarand. "És tot tan devastador".





Quants casos s'han trobat?





Els metges de l'Índia han registrat un gran augment en els casos d'infecció fúngica agressiva i difícil de tractar. Si bé s'han observat casos de mucormicosis al país anteriorment, l'augment actual d'infeccions es dóna entre les persones infectades amb COVID-19 i les que s'han recuperat de la malaltia.





Els números estan molt per sobre dels casos abans que COVID-19 arribés a l'Índia.

"És una situació perillosa", va dir el Dr. Milind Navalakhe, cirurgià d'oïda, nas i gola (ORL) del Global Hospital a Mumbai que va realitzar la cirurgia d'extirpació de paladar a Deshmukh.





"Ara, estic veient fins a 25 casos de mucormicosis en una setmana, tots els pacients amb COVID-19 actualment en tractament o recuperats", va dir. L'estat occidental de Maharashtra, llar de Mumbai, ha registrat al voltant de 2.000 casos i vuit morts pel mucormicosis fins al moment. El ministre de salut de l'estat, Rajesh Topall, ha anunciat la creació de sales especials als hospitals per tractar la malaltia fúngica.





Què causa la mucormicosis?





La mucormicosis, també coneguda com fong negre o zigomicosi, és causada per un grup de fongs anomenats mucormicetos. Aquests fongs viuen en el medi ambient, particularment a terra i en matèria orgànica en descomposició, com fulles, piles de compost o fusta podrida, segons el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties.





Quan algú respira aquestes espores de fongs, és probable que contregui la infecció que comunament afecta els sins nasals o els pulmons. Els experts metges diuen que la mucormicosis és una "infecció oportunista": s'adhereix a les persones que lluiten contra malalties o que prenen medicaments que redueixen la capacitat de el cos per combatre infeccions.





Els pacients amb COVID-19 tenen una immunitat dèbil i una gran quantitat d'ells reben esteroides per controlar una resposta hiperimmune, el que els fa susceptibles a altres infeccions fúngiques com la mucormicosis, diuen els experts. La majoria de les infeccions per mucormicosis s'han observat en pacients amb COVID-19 amb diabetis o en aquells amb nivells alts de sucre en sang subjacents i no detectats.