Israel rebutja la mediació d'Egipte per aconseguir una treva a la Franja de Gaza

Israel s'ha negat aquest divendres a acceptar la mediació d'Egipte per aconseguir una treva amb Gaza. A continuació, la delegació egípcia que s'havia traslladat a Tel Aviv ha abandonat el país, segons ha informat la cadena de televisió Al Arabiya.





Amb aquesta negativa a la mediació del Caire, Israel ha rebutjat la proposta d'Egipte, que consistia en un alto el foc d'un any entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Segons les fonts a les quals ha tingut accés Al Arabiya, Egipte també ha recomanat a Israel que aturi l'operació militar contra la Franja de Gaza, els assentaments i els desnonaments, i que retiri el suport als assaltants de la mesquita d'Al Aqsa.





Cohetes interceptados por Israel @ep





Així mateix, l'ha instat a posar fi a l'assassinat de líders d'Hamas a Gaza, tot advertint de la seva capacitat per obligar les parts palestines a complir i alertant sobre la continuació de l'operació militar.





La delegació egípcia ha precisat que Tel Aviv s'ha negat a qualsevol mediació o alto el foc si no s'elimina l'ala militar d'Hamas. La visita de representants d'Egipte, segons recull el mitjà, ha conclòs que els ferits crítics seran traslladats des de Gaza rebre tractament al Caire.





Una delegació egípcia ha viatjat primer a Gaza i després a Tel Aviv, localitat a la qual ha arribat aquest dijous, segons una font de seguretat citada per l'agència de notícies DPA, amb l'objectiu d'arribar a un alto el foc entre les dues parts i, a més, de plantejar a Israel una possible moratòria dels desnonaments de famílies palestines al barri de Sheij Jarrá, a Jerusalem.





Fins ara, els atacs han deixat 109 palestins morts a la Franja, així com set persones mortes a Israel, entre elles una ciutadana índia.





No és la primera vegada que Egipte assumeix el paper mediador en una crisi entre palestins i israelís. També ho va fer el 2014, quan l'operació 'Marge Protector' llançada per Israel va deixar més de 2.000 palestins morts, en la seva majoria civils, i uns 70 israelians, principalment militars. Aquest conflicte va concloure precisament amb un acord d'alto el foc pactat amb la mediació d'Egipte.





ESTATS UNITS

Per la seva banda, els Estats Units també treballen presumptament per aconseguir un alto el foc entre les parts, mentre en públic advoquen per la desescalada i mostren el seu suport incondicional a Israel.





La Casa Blanca suposadament ha estat en contacte amb Qatar, segons informa 'The Times of Israel', amb l'esperança que el país del Golf pressioni a Hamas perquè accepti un alto el foc, a causa de la seva presència en Palestina. Doha proporciona una important ajuda humanitària a Gaza.





Tot i que el secretari d'Estat, Antony Blinken, va conversar telefònicament amb el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, Washington reconeix que la seva influència en aquesta escalada és limitada, ja que es tracta del grup opositor d'Hamas qui està immers en l'intercanvi de coets.





Malgrat els esforços, els Estats Units és conscient que un alto el foc en els propers dies és poc probable, atès que cap de les dues parts sembla estar interessada a aconseguir-lo, segons ha explicat una font familiaritzada amb l'assumpte al mitjà israelià.





"CESSAMENT IMMEDIAT DE LES HOSTILITATS"

La comunitat internacional segueix exigint una rebaixada de les tensions, per la qual cosa el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha demanat un "cessament immediat de les hostilitats a Gaza i Israel".





"Per respecte a l'esperit de l'Eid", Guterres ha fet un anomenat "a una descalada immediata", perquè "ja han mort massa civils innocents" i "aquest conflicte només pot augmentar la radicalització i l'extremisme en tota la regió".





Els nous enfrontaments han esclatat després de l'augment de les tensions a Jerusalem per les ordres de desnonament de famílies palestines al barri de Sheij Jarrá, a Jerusalem Est. La tensió ha empitjorat els últims dies en protestes contra la repressió per part de les forces de seguretat israelianes, que han deixat centenars de palestins ferits.