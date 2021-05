Més de la meitat d'assetjadors sexuals de menors a Internet torna a contactar amb la víctima al ser bloquejats

Més de la meitat dels usuaris menors d'edat de les xarxes socials (55%) que van bloquejar a altres persones per assetjament van tornar a ser contactats per elles en aquestes mateixes plataformes o en altres, segons un estudi sobre l'assetjament sexual a nens en xarxes socials.





El nombre de nens amb menys de 13 anys que utilitza xarxes socials tot i no tenir l'edat mínima especificada per les plataformes va continuar sent alt en 2020. Per ordre decreixent, les 'apps' que els menors d'entre 9 i 12 anys fan servir a l' mínim un cop per el dia són YouTube (78%), seguit de Facebook (45%), TikTok (41%) i Instagram i snapchat (40%).





Xarxes socials @ep





Així s'extreu d'una enquesta realitzada entre 1.000 nens d'entre 9 i 17 anys als Estats Units per part de la companyia especialitzada en protecció dels nens contra l'assetjament sexual, Thorn, centrada en l'ús que fan aquests menors de les xarxes socials i les seves eines de seguretat.





Entre les principals conclusions que s'extreuen de l'informe, un de cada tres menors de 18 anys va tenir al menys una interacció sexual a través de les xarxes socials, com per exemple 'sexting' o que els demanessin un nu.





Per edat i per sexe, les nenes d'entre 13 i 17 anys van tenir gairebé tres vegades més probabilitats que els nens que els demanessin un nu (28 per cent). Els menors LGTBQ també tenen fins a un 8 per cent més de probabilitat que els menors que no els són (20%).





Un de cada quatre menors enquestats va reconèixer haver tingut una interacció sexual amb una persona major de 18 anys, una xifra que creix entre les noies adolescents (34%) però també entre les nenes de 9 a 12, de les que una de cada sis armar haver tingut contacte sexual amb adults per les xarxes.





Entre els menors que van tenir aquest tipus d'experiències, el 26 per cent no les va denunciar de cap manera, i la meitat d'ells va armar que no es tractava d'un problema greu -tot i un de cada quatre temia per la seva anonimat i un de cada sis se sentia avergonyit-.





Els menors que sí van denunciar l'assetjament sexual ho van fer majoritàriament a través dels mecanismes de bloqueig o reportar interns de les pròpies plataformes, en un 83 per cent dels casos.





Per la seva banda, un 37 per cent dels menors assetjats ho va explicar a altres persones fora de les xarxes, encara que només un 6 per cent dels que van rebre nus d'adults ho va comunicar a uns altres.





Entre els mecanismes que proporcionen les xarxes socials, el bloqueig va ser la més popular entre els menors contra l'assetjament sexual, i la va utilitzar un 65 per cent d'ells, davant de l'47 per cent que va optar per reportar. Més de dos terços arma que reportaria més si el procés fos anònim.





No obstant això, l'ús d'aquests mecanismes de seguretat no impedeix que els menors d'edat tornin a tenir contacte amb el seu assetjador, ja que més de la meitat d'ells (55%) van tornar a ser contactats a Internet.





El 45 per cent dels menors que van bloquejar a una persones van tornar a tenir contacte amb ella en la mateixa plataforma, davant el 47 per cent dels nens que van optar per reportar. Aproximadament quatre de cada deu van ser contactats utilitzant una altra xarxa social.