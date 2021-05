Sanitat recomana vacunar embarassades amb dosis de Pfizer o Moderna i sense límit temporal

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dijous la setena actualització de l'Estratègia de Vacunació, que recull com a principal novetat la proposta de vacunar contra la COVID-19 a les embarassades o en període de lactància amb vacunes d'ARNm, és a dir, com les ja aprovades de Pfizer o Moderna, i quan els correspongui segons el grup de priorització a què pertanyin.





embarassada @ep





En el document, consensuat entre CA i el Ministeri, s'explica que, "en general, no s'ha detectat un major risc de COVID-19 greu per estar embarassada, més enllà de les condicions de risc que presenti la dona". "Encara que els assajos clínics de les vacunes no van incloure embarassades, les dades disponibles, principalment d'utilització de les vacunes en EUA, no indiquen cap efecte advers sobre l'embaràs", assenyalen.





En particular, l'Estratègia cita un estudi recentment publicat a Estats Units que va incloure a 36.591 embarassades que s'havien vacunat amb vacunes enfront de la COVID-19 d'ARNm, i que no va trobar senyals de seguretat adverses.





De la mateixa manera, el document de Sanitat argumenta que el Comitè de Vacunació i Immunització del Regne Unit recomana que les vacunes s'han d'oferir a les embarassades al mateix temps que a la resta de la població, segons la seva edat i risc clínic.





Atès que les vacunes de Pfizer i Moderna s'han estudiat més a embarassades, Regne Unit recomana la seva preferència d'utilització, encara que en les que van rebre una primera dosi d'AstraZeneca recomanen completar la pauta amb la mateixa vacuna. Alguns països de la UE, com Bèlgica, també recomanen l'ús de vacunes d'ARNm per a la vacunació d'embarassades, dones en període de lactància i aquelles que desitgin quedar-se embarassades.