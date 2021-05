Podem blinda el lideratge de Belarra endurint els requisits per presentar-se a Vistalegre IV

Podem ha iniciat el procés per elegir el seu nou secretari general amb l'obertura del període per preinscriure candidatures a liderar el partit, així com per formar part del Consell Ciutadà Estatal i la Comissió de Garanties. La formació estatge ha endurit els requisits per presentar-se a les primàries, blindant així el futur lideratge de .





El partit ja ha publicat al web el calendari específic i el reglament de la seva quarta Assemblea Ciutadana, convocada després de la renúncia a la política activa del seu fins ara secretari general i exvicepresident de Govern, Pablo Iglesias. També llança el protocol que han de regir els aspirants als òrgans de direcció.









Ione Belarra @ep





Per a aquest procés parteix com a principal candidata la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ja ha anunciat que es presentarà formalment per comandar Podem en aquesta nova etapa.





La formació detalla que s'obre "un nou temps" després de la decisió d'Iglesias de donar "un pas de banda perquè altres persones assumeixin el lideratge de l'organització després de set intensos anys".





A més, subratlla que són "força de govern tant a l'Estat com en diverses comunitats autònomes", amb l'objectiu de donar passos "encaminats a millorar la vida de les persones", al que s'han dedicat en aquests mesos marcats per la pandèmia . També es posen "fil a l'agulla per seguir construint una organització forta i arrelada amb la societat civil".





"Ens toca ara reflexionar, elegir les millors persones que lideraran el projecte en els propers anys i aprofundir en el camí de seguir sent una alternativa, juntament amb diferents actors polítics i socials, per empènyer el procés democràtic de canvi al nostre país", detallen en Podem.





REQUISITS I AVALS PER A LES CANDIDATURES





Per a l'elecció de secretari general haurà candidatures unipersonals i els documents polític, organitzatiu, ètic i de feminismes aniran "obligatòriament" associats a una candidatura i no seran votats independentment.





També explica que tot i que la votació del Consell Ciutadà Estatal i la votació de la Secretaria General siguin votacions independents, una persona candidata al lideratge de Podem i una llista al màxim òrgan directiu entre assemblees hauran de presentar-se "vinculades com a equip".





Pel que fa al Consell Ciutadà estatal, el sistema de votació que es proposa en aquest reglament és l'anomenat 'desborda', que va ser aprovat en la segona Assemblea Ciutadana. Per tant, es votarà de forma telemàtica a les persones que resultin elegides "directa i expressament" per conformar aquest òrgan. Si els documents guanyadors inclouen un altre tipus de representació de la militància, el seu procés d'elecció es durà a terme amb posterioritat.





Al seu torn, el reglament especifica que podran presentar-se a la Secretaria General afiliats amb un mínim de sis mesos d'antiguitat i hauran de ser doblement avalades. D'una banda reunir un mínim de 500 suports "personals" d'inscrits i també per un espai "col·legiat".





Així, el partit ha endurit els requisits per ser candidat a la secretària general. En l'anterior Vistalegre, els candidats només necessitaven 150 suports.





A tall d'exemple d'aquest últim requisit, se cita el Consell Ciutadà estatal, o el Consell de Coordinació Estatal, una coordinadora autonòmica o secretari general regional, així com un Consell Ciutadà autonòmic. També s'accepta l'aval de al menys tres cercles actius de Podem de diferents àmbits territorials.





En el cas dels avals personals, i de forma excepcional, el Consell de Coordinació Estatal pot considerar que una persona, tot i no haver rebut els suports mínims requerits, té prou suport com per presentar-se i podria decidir aprovar la candidatura.





Per optar a Consell Ciutadà Estatal, els candidats hauran de tenir avals personals o col·legiats (de manera individual o com a part d'una llista) per algun dels espais col·legiats o òrgans descrits més amunt. D'aquesta manera, s'estableix un mínim de 300 avals personals enfront dels 100 d'abans.





Amb aquest enduriment dels requisits, Podem deixa menys marge a que candidats independents i menys coneguts tinguin el suficient temps per reunir els avals. Es tracta, doncs, d'una forma de blindar el futur lideratge de .





CALENDARI





Segons el calendari publicat, s'habilitarà un termini de preinscripició de candidatures que durarà fins al 19 de maig, per després procedir a la seva publicació a la web a l'endemà (20).





Després, del 21 al 25 serà el torn per a la recollida d'avals, tant personals com col·legiats, i el 26 d'aquest mes es procedirà al registre de llistes i de documents que se sotmetran a consideració de la militància.





A més, el 27 de maig i coincidint també amb el tancament del cens que participarà a l'Assemblea, es publicaran les llistes i documents, als quals es podrà enviar aportacions fins al 31 d'aquest mes, el seu bé fins al 2 de juny es podran desplegar aportacions transaccionals, que és quan venç el termini per enviar els textos definitius.





En el tram final, del 3 al 12 de juny s'inicia el període de campanya mentre que les votacions dels inscrits tindran lloc del 6 al 12 d'aquest mes, concloent l'Assemblea Ciutadana el dia 13 amb la publicació dels resultats. També s'avaluarà si és possible desplegar alguna trobada presencial amb la militància si la situació ho permeti.