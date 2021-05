Cañas (Cs) veu lògic el pacte ERC-PSC però adverteix: "El tripartit va ser el pacient 0 del procés"

L'eurodiputat de Cs Jordi Cañas ha dit que veuria lògic i possible un acord de govern entre ERC i el PSC, tot i que adverteix que l'independentisme va sorgir del primer tripartit: "El pacient zero del procés va ser el tripartit".





"Allà hi va passar tot. Va començar la competició per l'Estatut, que sens dubte era inconstitucional, però bé, 'que ho resolguin a Madrid' o 'que ens ho resolgui el Constitucional', ho resol el TC, el senyor Montilla amb la pancarta...", ha retret en una entrevista aquest divendres de Ràdio 4 i La 2.





Jordi Cañas @ep





També ha criticat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè creu que no es mereix el títol de 'molt honorable' perquè "va fugir com un covard en un maleter", no obstant això del líder d'ERC, Oriol Junqueras, diu que sí que mereix el seu respecte.





Cañas ha assegurat que a Puigdemont li falta dignitat personal i que ara intenta tutelar la Generalitat des de fora: "Em violenta creuar-me la mirada (a l'Eurocambra) amb aquest senyor que és el responsable de l'últim que va passar".





Finalment, l'eurodiputat ha revelat que té cert grau d'amistat amb alguns dels líders independentistes presos, però considera que el tribunal va ser benèvol: "Em sembla bé que estiguin nou anys a la presó, crec que es mereixerien més".