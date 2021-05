Confirmada la presència de la soca índia en un dels vaixells retinguts al Port de València

Sanitat Exterior ha confirmat la presència del cep índia al vaixell 'Skiathos I', de la naviliera Marfret, retingut al Port de València, encara que no s'ha precisat quants dels mariners estan afectats per ella, mentre que s'ha trobat el cep britànica en el segon vaixell paralitzat, el 'Maersk UTAH', de la companyia Maersk.





Així, ho han confirmat fonts de Delegació de Govern, que han aclarit que aquesta detecció no implica que tots els casos positius detectats en cada vaixell corresponguin a la mateixa soca.





Port de València - Arxiu EP





En total, al 'Skiathos I' hi ha set tripulants contagiats i en el 'Maersk UTAH' s'han elevat a nou després de confirmar ahir tres afectats.





Dos dels tripulants, dels quals no s'ha especificat de quin vaixell, han hagut de ser hospitalitzats en un centre privat encara que evolucionen favorablement. La resta de positius, que són asimptomàtics, estan guardant confinament dins les seves cabines, segons les mateixes fonts.





Els vaixells procedien d'Algesires i de Barcelona i van atracar l'1 de maig als Molls de Creuers 2 i 3, situats tots dos a l'interior de l'Ampliació Nord del Port de València.





El recinte va oferir atracar dos vaixells en aigües segures interiors i apartades de l'activitat comercial, una proposta que va ser acceptada per Sanitat Exterior i per les pròpies navilieres per poder atendre amb més facilitat a les persones infectades.