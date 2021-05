Troben 930 plantes de marihuana en un desnonament a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra van localitzar aquest dimarts 930 plantes de marihuana en una nau industrial de Sabadell (Barcelona), situada al carrer Doctor Balari, quan es produïa el seu desnonament.





La policia catalana va rebre l'avís quan els funcionaris de la comitiva judicial van trobar el cultiu i, un cop al lloc, els agents van corroborar que hi havia marihuana per diferents zones de l'espai, així com que la instal·lació elèctrica estava manipulada, ha informat aquest divendres a un comunicat.





Marihuana - Unsplash





A la primera planta van trobar a dos homes que presumptament s'encarregaven del manteniment i, poc després, va arribar el suposat responsable de la plantació.





Els tres van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.





Són tres homes de 64, 57 i 54 anys --de nacionalitats colombiana i argentina i veïns de la mateixa localitat vallesana i de Barcelona-- i estan a l'espera de comparèixer davant la justícia; un cop siguin requerits, ho faran davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.