Almenys quatre morts i vint ferits per una explosió a una mesquita de Kabul

Almenys quatre persones han mort i 20 més han resultat ferides aquest divendres a la capital de l'Afganistan, Kabul, a causa d'una explosió en una mesquita, segons el recompte provisional de la policia afganesa.





L'explosió ha tingut lloc al barri de Shakar Dara durant les oracions vespertines, les autoritats investiguen la naturalesa de la detonació i la xifra de morts podria augmentar en les pròximes hores, segons informa la cadena afganesa Tolo News.





Aquesta explosió es produeix tot just el segon dia de l'alto el foc que van declarar els talibans com un gest de bona voluntat per celebrar el final del ramadà.





No obstant això, durant les darreres hores almenys nou persones han mort i 17 més han resultat ferides en dos atacs atribuïts als insurgents a les províncies de Kandahar i Kunduz, al sud i al nord de l'Afganistan, respectivament.