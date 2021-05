VÍDEO: Capten el moment en què un coet de Hamàs cau sobre una ciutat israeliana

Un ciutadà ha registrat el moment en què un míssil llançat per Hamàs cau sobre Holon, una ciutat d'Israel. El projectil impacta contra un autobús, deixant-completament destruït.





En el vídeo s'escolta com alguns ciutadans riuen davant l'efectivitat de la defensa israelià, amb un escut que intercepta la majoria dels míssils llançats per Hamàs. No obstant això, un coet es va acabar escapant d'aquest escut i va impactar sobre la ciutat.