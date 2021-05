Mor Spencer Silver, l'inventor del Post-it

Foto de AbsolutVision a Unsplash







Spencer Silver no és un nom massa reconegut i però, va aconseguir inventar un producte que ha fet història. El químic nord-americà va ser un dels dos creadors del Post-it, el popular adhesiu que fa servir tota la humanitat per deixar notes. Spencer va morir el 8 de maig a casa de St Paul (Minnesota, Estats Units), segons ha confirmat 3M, la companyia per a la qual treball.





La creació del Post-it va necessitar dues ments: Silver va dissenyar la cola que porta el paper, mentre que Art Fly, el seu company, va tenir la idea de la mida. La intenció dels creadors va ser que es poguessin enganxar a qualsevol lloc a manera de recordatori, i sens dubte ho van aconseguir.





Spencer Silver va néixer a Sant Antoni, Texas, en 1941 i va aconseguir llicenciar-se en Química per la Universitat Estatal d'Arizona i la Universitat de Colorado. El 1966 va començar a treballar per 3M, i va ser el millor fitxatge que va poder fer l'empresa: patentar un dels productes més utilitzats a tot el planeta.