L'escassetat de processadors posa en perill la fabricació de la Nintendo Switch

L'escassetat global de processadors que ha alentit la fabricació de dispositius electrònics a tot el món ha començat a afectar la japonesa Nintendo, que ha reconegut que la producció de la seva consola Switch aquest any és "incerta", segons recull Europa Press.





En una trobada amb inversors, el director executiu i president actual de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha anunciat els plans de la companyia per fabricar 25,5 milions d'unitats de la seva consola Switch durant aquest any fiscal 2021 -fins març de 2022-.













No obstant això, Furukawa ha reconegut que la demanda d' 'maquinari' "continua excedint les

expectatives "de l'empresa, i que" actualment la producció no està sent capaç de

satisfer l'alta demanda a causa de l'escassetat de subministrament de semiconductors ", els

materials usats per a fabricar xips.





"Encara que actualment ens esforcem per produir tantes unitats com sigui possible, el fet

és que els nostres plans de producció són més incerts del que eren al començament de l'exercici fiscal anterior ", ha armat l'executiu de Nintendo.





L'escassetat global de processadors és un problema que porta tot l'any afectant a la indústria electrònica i que han denunciat productors de xips com Qualcomm i IBM. Com a resultat, la fabricació d'alguns vehicles ha hagut de paralitzar-se, entre altres productes electrònics.





La fabricació de videoconsoles es troba entre els sectors més afectats pels problemes de subministrament, ja que a més de Nintendo, Sony i Microsoft experimenten importants dificultats per satisfer la demanda dels seus consoles de nova generació PlayStation 5 i Xbox Sèries X i S.