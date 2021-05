Orange anuncia un ERO que afectarà 485 treballadors a Espanya

Orange Espanya ha anunciat l'inici de la negociació amb la representació legal dels treballadors d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà fins 485 empleats de la companyia.





En un comunicat, l'empresa assegura que convocarà en els pròxims dies a una reunió als treballadors per iniciar un procés de negociació que esperen que es desenvolupi durant els mesos de maig i juny.





Botiga Orange @ep





L'empresa atribueix aquesta decisió a la pèrdua d'ingressos com a conseqüència de la hipercompetitivitat de mercat i la multiplicitat d'actors companyia de baix cost.





Orange ha argumentat que porta més de 20 anys assumint inversions intensives i "que necessita seguir fent-ho en un entorn de transició ecològica", de manera que "garantir la competitivitat de la companyia" resulta imprescindible.





El conseller delegat de l'empresa a Espanya, Jean-François Fallacher, ja havia deixat oberta la porta a acomiadaments com a part del pla de reestructuració de costos durant la presentació dels resultats del primer trimestre de la companyia.





El president de comitè d'empresa de la companyia a Madrid, Ernesto Serrano, en declaracions a Europa Press, no ha dubtat de qualificar-lo com un "acomiadament col·lectiu" i assegura que l'empresa ha al·legat raons tècniques i d'estructura per a presentar-lo.





Per la seva banda, des de Comissions Obreres asseguren que els han emplaçat a reunir-se amb l'empresa a finals de mes per començar amb les negociacions i que els acomiadaments afectaran únicament a la societat principal del grup i no a altres com els 'call-center', la fundació o les botigues pròpies.