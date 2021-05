L'OMS demana retardar la vacunació de menors i donar les vacunes als països que més la necessiten

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat als països que estan analitzant la possibilitat de començar a vacunar contra el Covid-19 als nens i adolescents que reconsiderin aquesta intenció i, per tant , donen les seves vacunes a l'mecanisme COVAX perquè puguin accedir-hi les regions que més les necessiten.





"Un grapat de països rics, que van comprar la major part del subministrament de vacunes, ara s'estan vacunant grups de menor risc. Entenc que alguns vulguin vacunar els seus nens i adolescents, però ara mateix els insto que ho reconsiderin i, si es pot, donin vacunes a COVAX, ja que als països d'ingressos baixos i mitjans baixos, el subministrament de vacunes no ha estat suficient ni tan sols per immunitzar els professionals sanitaris ", ha dit Tedros, després de reconèixer que aquesta setmana ja s'ha estat vacunat amb la primera dosi.





@EP





I és que, actualment, només el 0,3 per cent del subministrament de vacunes es dirigeix a països de baixos ingressos, de manera que el dirigent de l'OMS ha avisat que la "vacunació per degoteig no és una estratègia eficaç" per compartir un virus com el que origina la Covid-19.





En aquest sentit, Tedros ha destacat la situació a l'Índia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambotja, Tailàndia i Egipte on s'estan incrementant els casos de contagi i les hospitalitzacions per coronavirus i, a més, només a la regió de les Amèriques es va registrar la setmana passada el 40 per cent de totes les morts per aquesta causa.





"La Covid-19 ja ha costat més de 3,3 milions de vides i estem en camí de que el segon any d'aquesta pandèmia sigui molt més mortal que el primer. Salvar vides i mitjans de subsistència amb una combinació de mesures de salut pública i vacunació, no una o una altra, és l'única manera de sortir de la pandèmia ", ha emfatitzat el director general de l'OMS.





Dit això, Tedros ha felicitat l'anunci de nous acords que impliquen la transferència de tecnologia i l'intercanvi de coneixements tècnics entre fabricants internacionals per augmentar la producció de vacunes.