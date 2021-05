Condemnada a tres mesos de presó per deixar morir el seu gos de cinc mesos per una "absoluta desatenció"

L'Audiència Provincial d'Alacant ha confirmat la condemna de tres mesos de presó imposada a una dona per un delicte de maltractament animal després que el gos, un cadell d'uns cinc o sis mesos de la raça American Staffordshire, morís a causa de la manca absoluta d'atenció.





American Staffordshire @ep





La Sala entén que la conducta de l'acusada evidencia una "absoluta desatenció i la falta dels més elementals cures en un animal respecte del qual l'apel·lant tenia la posició de garant" i, per tant, s'ha desestimat així el recurs d'apel·lació interposat per la propietària de l'animal, segons ha informat el TSJCV en un comunicat.





La mascota, que estava famèlica i deshidratada, va morir el 2 d'agost de 2016, sense que els veterinaris que van intentar socórrer-la poguessin fer res per la seva vida. El cadell vivia al pati d'un habitatge de la localitat de Sant Vicenç del Raspeig (Alacant) que la seva propietària havia ocupat, en condicions d'insalubritat, sense aigua, menjar ni zones d'ombra o aixopluc.





Tampoc hi havia rebut les vacunes obligatòries, patia diarrees amb sang i va acabar contraient la malaltia de la parvovirosi.





El Jutjat Penal número 5 d'Alacant va reflectir en la sentència ara confirmada que l'acusada portava "una vida desordenada" i estava "en ocasions èbria o sota l'efecte de substàncies". A més de condemnar-la a tres mesos de presó, el jutjat li va imposar una inhabilitació especial per exercir qualsevol professió, ofici o comerç relacionat amb els animals.





Ara, la secció tercera de l'Audiència d'Alacant ha ratificat ara aquesta decisió després de desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la condemnada. El tribunal considera correcta l'aplicació en aquest cas de l'article 337 del Codi Penal ja que aquest precepte castiga a qui dispensi a qualsevol animal domèstic "un" maltractament injustificat per qualsevol mitjà o procediment, el que inclou també la comissió per omissió ".