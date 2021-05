El PP portarà als tribunals el "sablazo fiscal" del Govern de Pedro Sánchez als autònoms

El PP recorrerà als tribunals la decisió de el Govern d'Espanya de Pedro Sánchez de realitzar un "sablazo fiscal" als autònoms, ha anunciat aquest divendres el president d'aquest partit, Pablo Casado, durant la seva visita a la ciutat de Saragossa.





A la seu de la Terminal Marítima de Saragossa (TMZ) en Mercazaragoza i acompanyat pel president regional d'el PP, Luis María Beamonte, i l'alcalde, Jorge Azcón, Casado ha criticat que Sánchez "pretén que la resta de partits passi per l'embut ", en el sentit que governa a base de"cops de decret", alguns dels quals ja ha recorregut el PP.





Pablo Casado @ep





És el cas de l'ús "pervers" de l'excepcionalitat de l'estat d'alarma "per ficar al CNI a Pablo Iglesias", Decret que el Tribunal Constitucional "ha tombat" aquesta setmana, també el cas de l'intent de el Govern d'Espanya d'"administrar les pensions dels funcionaris ".





"La Justícia funciona", ha continuat Pablo Casado, que ha lamentat que, a Espanya, a l'oposició només li queda el recurs davant el TC o les institucions europees, acudir als tribunals, el que --ha recalcat-- el PP farà amb l'anunci de la pujada de les cotitzacions socials als autònoms.





L'OS DEL PERNIL





Pablo Casado ha asseverat que "els autònoms no poden més" i que l'executiu central "està arribant a l'os de l'pernil" a l'hora que "treure tots els possibles beneficis a les classes mitjanes i treballadores". El "últim pas" ha estat "anar a per els autònoms", ha lamentat Casado, que ha apuntat que durant aquesta crisi han cessat la seva activitat uns 300.000.





El president del PP ha manifestat el seu compromís amb els autònoms i ha promès: "Arribarem a al final per evitar el sablazo fiscal". Ha proposat abaixar impostos i posar "la catifa vermella a la inversió" en lloc de "seguir pagant els Ministeris i assessors de Sánchez".





MENYS IMPOSTOS





Ha recordat que el PP va plantejar ja fa un any implantar la 'motxilla austríaca' per "millorar la flexibilitat laboral i equilibrar l'Estat de el Benestar", després del que ha indicat que França i Portugal han estudiat baixar els impostos a càrrec dels fons europeus "Per què no ho fa Espanya?", s'ha preguntat.





També ha comentat que el Govern d'Itàlia ha valorat elaborar un pla d'habitatge per reactivar el sector immobiliari i facilitar que els joves es puguin emancipar, el que també ha demanat el PP.





Ha criticat mesures que ha atribuït a Sánchez, com la "contrareforma laboral" o "intentar donar a dit, en una xarxa clientelar, els fons en comptes de reactivar el sector turístic".