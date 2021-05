Augmenta la violència a Gaza i Jerusalem: les claus del conflicte palestí-israelià

Israel va continuar el divendres bombardejant la franja de Gaza amb atacs aeris i projectils d'artilleria mentre intensificava el desplegament de tropes i tancs a prop de l'enclavament palestí assetjat.





Al menys 119 palestins, inclosos 31 nens, han mort i més de 830 han resultat ferits des que van esclatar les hostilitats dilluns. Centenars de famílies palestines s'han refugiat en escoles administrades per l'ONU al nord de Gaza per escapar del foc d'artilleria israeliana.





Dona palestina entre les runes de casa - Mohammed Talatene / Europa Press





La nova escalada de violència a Jerusalem i la Franja de Gaza s'emmarca en unes tensions a l'alça per l'anul·lació de les eleccions palestines i les ordres de desallotjament al barri Sheij Jarrà, a Jerusalem Est. Aquest ha estat l'epicentre del nou repunt de les tensions entre les autoritats israelianes i palestines de cara a la celebració d'unes legislatives convocades per al 22 de maig, després que el Govern d'Israel impedís la celebració d'actes de campanya i la votació en aquesta zona de la ciutat.





L'Autoritat Palestina es va negar a seguir endavant amb unes eleccions en què no participarien els residents de la que considera la capital del seu futur Estat independent, en línia amb les resolucions internacionals, de manera que va anunciar un ajornament dels comicis, que anaven a ser els primers en gairebé 15 anys.





Les tensions van anar a l'alça en els dies posteriors, després que el Tribunal Suprem d'Israel aprovés el desnonament de diverses famílies palestines a Sheij Jarrá perquè els habitatges fossin ocupats pels colons, el que va provocar denúncies palestines davant el que consideren una violació del Dret Internacional.





I no van ser els únics a denunciar-ho: les Nacions Unides va recordar que l'expulsió de residents en un territori sota ocupació i el trasllat a aquest de població del país ocupant pot constituir un crim de guerra.





La principal fiscal de la Cort Penal Internacional, Fatou Bensouda, va dir a l'agència de notícies Reuters que les persones involucrades en el conflicte poden ser objecte d'una investigació sobre presumptes crims de guerra. Bensouda va afegir que seguiria endavant amb la seva investigació fins i tot sense la cooperació d'Israel, que acusa la seva oficina de biaix antisemita i va rebutjar ser membre del tribunal basat en el tractat, objectant la seva jurisdicció. "Aquests són esdeveniments que estem analitzant molt seriosament", va dir la fiscal.





Tot i les crides internacionals per al cessament immediat de totes les hostilitats, inclòs el del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va prometre que l'ofensiva continuarà "segons sigui necessari per restablir la calma de l'estat d'Israel ".





També han mort almenys sis israelians i un ciutadà indi. L'exèrcit israelià va dir que s'han disparat centenars de coets des de Gaza cap a diversos llocs d'Israel, i que han afegit reforços prop de les terres orientals de l'enclavament.





Mentrestant, la violència s'està gestant entre els colons israelians i els ciutadans palestins a Cisjordània i a Israel. En una altra possible escalada, es van disparar almenys tres coets des del sud del Líban cap a Israel.





Incidents a la mesquita d'Al Aqsa





Les protestes en suport als residents de Sheij Jarrà van derivar a diversos enfrontaments davant la intervenció de les forces de seguretat, el que va provocar l'expansió a altres punts de la ciutat, inclosa l'Esplanada de les Mesquites, coneguda com a Muntanya del Temple pels jueus , a la ciutat Vella de Jerusalem, situada al sector oriental de la ciutat.





Enfrontaments a la mesquita d'Al Aqsa - Ilia Yefímovich / Europa Press





El lloc, gestionat per les autoritats de Jordània, ha estat escenari de nombroses disputes durant els últims anys a causa de que en ell es troben la mesquita d'Al Aqsa -la tercera de més importància per als musulmans- i la Cúpula de la Roca, mentre que un dels murs que l'envolten és el mur de les Lamentacions, de gran importància per als jueus.





Després de les pregàries de la nit per part dels musulmans que van acudir al lloc el dilluns en el que són els últims dies de la celebració del mes de Ramadà, les protestes de suport als residents de Sheij Jarrá van acabar per expandir-se a l'Esplanada de les mesquites.





Aquestes manifestacions, en les quals els fidels es van negar a abandonar el lloc tot i les exigències de les autoritats israelianes, van derivar en la intervenció de les forces de seguretat, que han deixat centenars de ferits durant els últims dies, arribant fins i tot a llançar gasos lacrimògens i irrompre a la mesquita d'Al Aqsa, el que ha provocat una gran indignació entre els països musulmans de la regió.





En aquest context, i després de diversos dies d'advertències i amenaces per part de les faccions palestines de la Franja de Gaza, entre elles el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que controla l'enclavament, el dilluns va començar el llançament de projectils des de Gaza contra Jerusalem i els seus voltants, en un dràstic empitjorament de la situació.





Tant l'Autoritat Palestina com els països de la regió -amb Aràbia Saudita i l'Iran al capdavant- han condemnat la repressió policial de les protestes i els incidents a la mesquita d'Al Aqsa, mentre que les Nacions Unides ha fet una crida a la contenció de les parts per evitar una nova escalada a la zona.





No obstant això, en resposta al llançament de projectils contra Jerusalem, el Govern israelià va aprovar una campanya de bombardejos contra Gaza que ja per ara ha deixat més de 25 morts, entre ells nou nens, segons informen les autoritats de Gaza.





A més, les autoritats israelianes han anunciat la mobilització de prop de 5.000 reservistes i l'enviament de reforços a la frontera amb la franja de Gaza, davant la possibilitat d'una incursió terrestre que portaria un nou agreujament dels combats a la zona.