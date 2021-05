Militars en actiu alerten que França es dirigeix cap a una guerra civil

Un grup de militars francesos en actiu ha subscrit una tribuna en què expressen la seva por per la "supervivència" de país i adverteixen d'una possible guerra civil si, com adverteixen, França segueix per l'actual camí de "enfonsament", en un text similar a què ja va veure la llum a l'abril i que va provocar una cascada de declaracions polítiques.





El primer dels textos venia signat principalment per generals retirats i en el segon, de nou publicat per la revista 'valeurs Actuelles', ve a pronunciar-se en el mateix sentit.





Torre Eiffel @ep





"Els nostres majors tenien raó", asseguren els firmants, que diuen ser de diferents estaments i graus i realitzar una anàlisi "professional".





En aquest sentit, diuen ser "apolítics", si bé el missatge torna a posar en el punt de mira el Govern d'Emmanuel Macron, a què interpel·len perquè actuï davant de la "violència" i el "odi" que s'estaria gestant " contra França i la seva història ". Lamenten també les "concessions" a l'islamisme.





"Hem vist (aquesta situació) en molts països. Precedeix al col·lapse", afegeixen, al parlar de possibles escenaris de violència que, segons expliquen, no derivarien d'una insurrecció militar sinó d'una revolta civil. "Si esclata una guerra civil, l'Exèrcit mantindrà l'ordre en el seu propi sòl, perquè així se li demanarà. És en si la definició d'una guerra civil", diuen, en al·lusió a un possible conflicte que s'estaria "gestant".





La primera tribuna va tenir com a principal suport a la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, que fins i tot va convidar els signants a sumar-se al seu moviment ultradretà. Aquest dilluns, en un entrevista a la cadena LCI, ha insistit que es tracta d'"un crit d'alerta" des de dins de les Forces Armades.





El Govern ja va avisar després l'article inicial que els estatuts de les Forces Armades contemplen mesures de sanció contra els qui mostrin expressions polítiques, però l'esquerra el va acusar d'actuar de forma tèbia.