Troben una nova espècie de dinosaure a Mèxic

Restes d'un colossal dinosaure herbívor excavats per paleontòlegs mexicans en el que va haver de ser un cos d'aigua copiós en sediments corresponen a una nova espècie: Tlatolophus galorum.





Publicat a la revista científica Cretaceous Research, la seva cua va ser descoberta primer, a l'àrea general Cepeda de l'estat del nord de Coahuila en 2013.





Dinosaures @archivo EP





A mesura que continuaven les excavacions, els científics finalment van descobrir el 80 per cent del seu crani, la seva cresta de 1,32 metres i ossos com el fèmur i l'espatlla, el que va permetre als investigadors finalment adonar-aquest any que tenien una nova espècie de dinosaure a les mans, va dir l'INAH (Institut Nacional d'Antropologia i Història).





DINOSAURES loquaços





"Sabem que tenien orelles amb la capacitat d'escoltar sons de baixa freqüència, de manera que han d'haver estat dinosaures pacífics però loquaços", explica en un comunicat.





Els paleontòlegs també creuen que els dinosaures "emetien sons forts per espantar els depredadors o amb fins reproductius".





El nom Tlatolophus es deriva de la paraula indígena náhuatl tlahtolli, que significa paraula o declaració, i de la paraula grega lophus, que significa carena.





La forma de la cresta dels animals s'assembla al que el INAH va dir que és "un símbol utilitzat pels pobles mesoamericans en manuscrits antics per presentar l'acció de la comunicació i el coneixement en si".