Fins a 4.000 llocs de treball estan en perill a Espanya pel tractat UE-Mercosur

UGT ha advertit aquest dijous que la ratificació de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur suposarà la pèrdua d'entre 900 i 4.000 llocs de treball en el conjunt de l'economia espanyola, sent els sectors d'agricultura, ramaderia, sivicultura i la indústria d'alimentació, begudes i tabac els que recullin la major part de l'impacte.





En un nou informe publicat aquest dijous, UGT assenyala que malgrat els possibles beneficis d'aquest tractat per a determinades indústries, els sectors prèviament esmentats destruiran almenys 950 llocs de treball i, en el pitjor dels escenaris, es pronostica una pèrdua de fins a 3.500 llocs de treball en aquestes indústries.





A més, les indústries afectades es localitzen a les regions espanyoles on els nivells d'atur estructural són més elevats, com és el cas de diverses províncies d'Andalusia. L'estudi indica que el tipus de treballador que s'empra en elles presenta les característiques típiques que li aboquen a l'atur, com són l'alta temporalitat, la baixa qualificació, poca capacitat d'ocupació en les noves tecnologies.





En el seu estudi, el sindicat ha analitzat els efectes sobre l'economia espanyola de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Al juny de 2019, després de 20 anys de negociacions, la Unió Europea i el Mercat Comú del Sud (Mercosur) van anunciar un principi d'acord per aprovar un tractat comercial que liberalitzarà l'intercanvi de béns i serveis entre els dos blocs. No obstant això, l'acord encara no ha estat ratificat.





L'estudi d'UGT explica que l'acord entre sengles blocs suposaria un impacte positiu per a un "escassíssim" nombre d'indústries espanyoles. Entre les guanyadores es troba la maquinària i els vehicles de transport. No obstant això, l'organització sindical ha ressaltat que l'efecte del tractat serà molt baix, ja que la caiguda d'aranzels suposarà la creació d'uns 65 llocs de treball en un escenari base i de 620 llocs de treball a l'escenari més optimista, el 0,2 % de l'ocupació total d'aquests sectors.





IMPACTE NEGATIU EN LES RELACIONS COMERCIALS





Addicionalment, UGT analitza les relacions comercials entre la part espanyola i el bloc llatinoamericà. Principalment, l'economia espanyola adquireix béns primaris (com els béns agrícoles), que tenen un marcat dèficit comercial, de manera que impacte d'eliminar barreres aranzelàries seria negatiu, ja que incrementaria l'esmentat dèficit i reduiria l'ocupació en el sector agrari i la indústria de l'alimentació.





Per contra, encara que Espanya té un saldo exportador positiu amb el Mercosur en els béns de major intensitat tecnològica, l'informe adverteix que no presenta avantatge competitiu revelada en cap d'aquests productes amb la resta de món.





"Amb unes relacions comercials d'aquestes característiques, l'impacte econòmic esperat de la liberalització comercial per a Espanya haurà de ser reduït", pronostica el document.

Sense sortir de les relacions comercials, UGT apunta que el volum de fluxos comercials entre Espanya i els països del Mercosur és reduït. La participació d'exportacions al Mercosur en el PIB espanyol és del 0,6%, mentre que la quota d'importacions suposa el 1,8% del PIB.





Així mateix, el volum d'exportacions espanyoles al bloc llatinoamericà en relació a les totals ha caigut des del 2,3% el 2013 fins al 1,9% el 2019. Al seu torn, la relació entre importacions des del Mercosur sobre importacions totals espanyoles va arribar un màxim del 2,3% el 2011 i, des d'aleshores, ha anat caient fins a arribar al 1,7% del PIB el 2019.





"La signatura del tractat comercial no seria beneficiosa per a Espanya. Sent tan reduït l'impacte sobre l'ocupació, i negatiu en tot cas, cobren molta més importància les qüestions relatives a la protecció de les condicions laborals (que es podrien veure danyades per la intensificació de la competència a través dels preus) i mediambientals (que deriven de la intensificació del comerç de llarga distància i de l'explotació agroforestal) ", postil·la el text.





A més, un altre factor de preocupació per al sindicat és la pèrdua d'ingressos derivada de l'eliminació d'aranzels i la liberalització de les relacions comercials. UGT apunta que la signatura d'aquest tractat ha de ser qüestionada en base a la seva influència en el model de creixement espanyol, que en els últims anys ha buscat créixer a través de les exportacions per la via de la devaluació salarial i la desregulació laboral.





ESPANYA VOL RATIFICAR L'ACORD PROMPTE MILLOR





El Govern ha reiterat aquest dilluns el seu compromís amb treballar per la "ràpida ratificació" de l'acord entre la UE i Mercosur amb motiu del 30 aniversari de la creació de procés d'integració regional, ressaltant els seus èxits.





"El Govern espanyol seguirà treballant per aconseguir la ràpida ratificació de l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Mercosur, que ha portat més de dues dècades de detallada negociació i que suposaria la creació d'un dels més grans blocs comercials de la planeta", ha subratllat en un comunicat el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació.





Diversos països europeus, entre ells França, es mostren reticents a aprovar el text en el seu format actual. Al seu torn, la Comissió Europea descarta de pla reobrir l'acord per incloure, per exemple, majors garanties mediambientals i socials, però ofereix una declaració complementària que "aclareixi" els compromisos amb la lluita contra el canvi climàtic i, en particular, contra la desforestació de l'Amazònia.





Segons l'opinió de l'Executiu espanyol, dit acord "constitueix la millor eina per crear una associació estratègica de dues regions amb els mateixos principis i valors, en un context d'emergència d'altres projectes que qüestionen aquests valors o els posen en segon pla".





Tot això, afegeix el comunicat, "mitjançant l'establiment d'instruments que assegurin beneficis equitatius per als ciutadans d'ambdues regions i una adequada protecció de l'entorn, del desenvolupament sostenible i dels drets laborals".