Un prestigiós grup de científics demana una investigació independent sobre l'origen del Covid-19

Un equip de científics ha reclamat en un article a la revista científica 'Science' que cal dur a terme més investigacions per determinar l'origen de la pandèmia de la COVID-19, entre altres motius perquè "les teories de l'alliberament accidental d'un laboratori i el vessament zoonòtic segueixen sent viables ".





"Saber com va sorgir la COVID-19 és fonamental per a informar sobre les estratègies globals de mitigació de risc de brots futurs", ressalten. Els autors destaquen l'informe conjunt entre la Xina i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre els orígens de la SARS-CoV-2, alguns dels resultats es van publicar al novembre de 2020.





Coronavirus vist amb un microscopi @EP





"El director general de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, va comentar que les consideracions de l'informe sobre les proves que recolzen un accident de laboratori eren insuficients. Com a científics amb experiència rellevant, estem d'acord amb el director general de l'OMS, Estats Units i altres 13 països, i la Unió Europea en què és necessari i factible aconseguir una major claredat sobre els orígens d'aquesta pandèmia ", assenyalen els autors.





Així, aquests científics exigeixen una investigació que sigui "transparent, objectiva, basada en dades, que inclogui una àmplia experiència, estigui subjecta a supervisió independent i s'administri de manera responsable".





En la conclusió de la seva carta escriuen: "En aquest moment de desafortunat sentiment antiasiàtic en certs països, notem que a l'inici de la pandèmia van ser els metges, científics, periodistes i ciutadans xinesos que van compartir amb el món informació crucial sobre la propagació de virus, en molts casos amb un gran cost personal. Hauríem mostrar la mateixa determinació en el foment d'un discurs desapassionat basat en la ciència sobre aquest tema complex però important ".





Entre els signants es troben científics de gran prestigi que participen activament en l'estudi de la SARS-CoV-2, el virus causant de la pandèmia, com Jesse Bloom, biòleg computacional del Centre d'Investigació de l'Càncer Fred Hutchinson de Seattle; Ralph Baric, investigador de coronavirus que ha col·laborat amb científics de l'Institut de Virologia de Wuhan (Xina), la institució que està al centre del debat sobre la hipòtesi de laboratori; i David Relman, microbiòleg i immunòleg de la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford.





Aquesta carta és l'última i una de les més visibles pressions per a una investigació més rigorosa sobre l'origen de la pandèmia després de l'informe de l'equip dirigit per l'OMS. L'informe ha estat criticat per considerar "extremadament improbable" un accident de laboratori tot i la manca d'accés a registres o dades per arribar a aquesta conclusió.





Els científics també han expressat la seva preocupació pel fet que l'equip no hagi pogut obtenir dades epidemiològiques bruts sobre els primers casos confirmats a la Xina o possibles casos anteriors.