Senyor Ruiseñor: "Hi ha moltes ganes de distanciar-se del proces i riure" (Teatre Apol·lo, Joglars)

Quan arribo a "El quatre gats" em lliuren un metre i em quedo petrificat. Per a què vull jo semblant gadget? El torno de el dret i de l'inrevés i a el cap m'adono de la seva utilitat: serveix per mesurar el crani i saber si correspon a un homínid català o espanyol. Un enginyós recurs per anunciar l'arribada a Barcelona de "Senyor Ruiseñor", l'última producció de Joglars amb la qual aquest longeu i sempre imaginatiu grup teatral celebra el seu seixantè aniversari. I, en la qual, amb absoluta fidelitat a la seva acreditada línia de treball, utilitza la sàtira i l'humor per desvetllar els desvaris identitaris perquè, com diu l'actriu Dolors Tuneu, "hi ha moltes ganes de distanciar-se del « Procés »i de riure" .









"Volem reflexionar -va dir Ramon Fontserè, director de Joglars- sobre la destrucció d'uns conceptes de vida lliure, conceptes que no han estat substituïts en l'actualitat. A Catalunya s'ha arrencat o falsejat el passat i d'aquesta manera s'ha pogut configurar un ordre inventat. Només s'utilitza la part de coneixement i de tradició que convé per explicar un relat esbiaixat. Per a nosaltres, Rusiñol és l'antítesi d'aquest món; un artista de caràcter enginyós i cosmopolita que representa la inducció a la vida alegre i sensual, el gust per la bellesa, la subtilesa i el coneixement. Va ser, com va dir Pla, un destructor de fanàtics que va representar a una societat de ciutadans folgats i assenyats a la vora del Mediterrani ".







Va recordar Fontseré que Rusiñol va exercir molt diversos oficis (pintor, autor teatral, poeta, col·leccionista ...) i en tots va deixar proves del seu enginy creador i, sobretot, del seu sentit comú, reivindicant l'art com a valor universal sense pàtries, ni fronteres, l'únic objectiu és la bellesa. Ningú, doncs, millor que aquell burgès català que es va establir a Aranjuez i va ser autor de "Jardins d'Espanya" -col·lecció pictòrica i llibre- per contraposar a aquesta burgesia del nostre temps, identitària, endogàmica i provinciana. "Posem en escena -va puntualitzar- el que pensem i ho fem de la millor manera que sabem".





I la veritat és que, com va expressar Enrique Salaberría, president de el grup Smedia, aquest grup teatral que porta sis dècades posant en la picota a polítics perversos i personatges sinistres, és la millor expressió de teatre europeu "que combat l'obsessió per convertir els ciutadans en simples titelles, tal com han fet Darío Fo i molt pocs més ". Podria dir-se que compleixen amb la funció més sagrada de teatre, com és la d'actuar com a "mosca collonera" d'arribistes, corruptes i excloents, obsessionats per mirar-se el melic.





"Senyor Ruiseñor" estarà al Teatre Apolo de el 26 de maig a el 6 de juny. Per donar-los una mostra del seu tarannà, que ens sigui permès reproduir un fragment d'aquest reble suposadament autobiogràfic del protagonista de l'obra: