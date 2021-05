Famílies demanen a el Govern "mesures urgents" de suport "amb enfocament de gènere" per fer front a la crisi derivada del Covid

Famílies espanyoles han reclamat al Govern mesures urgents de suport per poder fer front a la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia de coronavirus, amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, que se celebra aquest dissabte 15 de maig.





En aquest sentit, la Unió d'Associacions Familiars (UNAF) reclama polítiques de suport a l'ocupació "amb enfocament de gènere", tenint en compte que "la desocupació femenina creix més del doble que entre els homes i que les dones estan exposades a una major precarietat laboral ".





Família passejant - Europa Press





"Les famílies necessiten solucions de forma urgent per poder tirar endavant, amb mesures de foment de l'ocupació, de suport a l'habitatge, ampliació de la cobertura de l'Ingrés Mínim Vital i mesures eficaces contra la pobresa energètica. El Govern ha d'actuar amb celeritat perquè les famílies no poden esperar més", assenyala la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias.





Així mateix, demana que es desenvolupin mesures per posar en marxa la Garantia Infantil Europea i trencar el cicle de la pobresa infantil i l'exclusió social. "Els nens i nenes que es troben en situacions de pobresa i vulnerabilitat ho estan perquè ho estan les seves famílies", subratlla.





D'altra banda, UNAF confia que la Llei de Diversitat Familiar garanteixi de manera efectiva una major protecció a les diferents estructures familiars a través de mesures, prestacions i serveis, contemplant els factors i necessitats específics de cada tipologia.





Conciliació i coresponsabilitat





A més, urgeix a implementar mesures de conciliació i coresponsabilitat. "La pandèmia ha posat en evidència les deficiències d'un sistema que no permet l'equilibri entre la vida familiar, laboral i personal", ha afirmat la presidenta de UNAF.





En aquest sentit, la Fundació Másfamilia ha posat en marxa la campanya #Familiasefr amb l'objectiu de reivindicar la necessitat de la conciliació com "una de les palanques més efectiva per al benestar de les famílies".





L'última edició del Baròmetre de la Conciliació elaborat per aquesta fundació, en col·laboració amb Cepsa, mostra com tot i que l'estat de la conciliació a Espanya ha experimentat una millora de 5 punts, "l'indicador de la família --igual que els de natalitat i demografia-- ha disminuït respecte a l'edició anterior ".





Acolliment familiar davant el residencial





D'altra banda, l'Associació Estatal d'Acolliment Familiar (ASEAF) que representa a més de 1.500 famílies acollidores, ha demanat a Govern, amb motiu del Dia Internacional de la Família, que prioritzi l'acolliment familiar sobre el residència l, de manera que els més de 23.000 nens, nenes i adolescents que creixen actualment en residències, puguin exercir el seu dret a viure dins d'una família.





Segons ASEAF, des de la reforma de la llei de 2015 que va elevar l'acolliment familiar a requeriment llega l, els menors que creixen en residències a Espanya han augmentat en un 70%, fins a arribar als 23.209 el 2019, mentre que els que viuen amb una família acollidora han disminuït en un 4%, situant-se en 19.320.





Aquesta petició està en línia amb la recomanació que realitza des de fa 20 anys el Defensor del Poble en els seus informes anuals. També des de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), el Comitè dels Drets de l'Infant va mostrar en 2018 la seva preocupació per l'elevat nombre de nens en atenció residencial.





En aquesta mateixa línia, Llogarets Infantils SOS ha expressat el seu reconeixement a la "imprescindible" tasca social que realitzen les famílies acollidores i reclama per a elles el suport i els recursos necessaris perquè puguin dur a terme la seva tasca.





L'organització subratlla que e l acolliment familiar té caràcter temporal i que la seva funció no passa per suplantar la família d'origen, sinó per donar suport i facilitar la reintegració de l'infant amb la mateixa.





Les nombroses se senten "castigades"





Per la seva banda, la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha demanat a Govern, amb motiu d'aquest dia, que "no castigui" a milers de famílies amb fills que se senten "en terra de ningú" a l'ésser "penalitzades per les polítiques o oblidades perquè no s'han tingut en compte les seves circumstàncies ".





"El Govern no té en compte les necessitats de milers de famílies que estan en territori de ningú, passen grans dificultats, però no arriben a cap ajuda; s en famílies castigades per la crisi i, de vegades per les pròpies polítiques que les penalitzen, o també oblidades perquè no s'han tingut en compte les seves circumstàncies i necessitats especials, com hem vist en els ERTO o al Ingrés Mínim Vital, que no han estat proporcionals a el nombre de menors a càrrec ", explica el president de la FEFN, José Manuel Blat.





La FEFN subratlla que "les famílies nombroses són una peça molt important per al funcionament de la societat, un motor de desenvolupament econòmic i social, pel seu alt nivell de consum, i perquè són les úniques capaces de frenar l'envelliment de la població".





Educació dels fills





També són crítics amb el Govern des del Fòrum Espanyol de Família que ha llançat la campanya #FUERADEMICASA, amb motiu del Dia Internacional de la Família, per demanar a Govern que "deixi d'atacar la llibertat dels pares i de ficar-se en l'educació dels fills ".





"No et metes a casa meva, no et metes al meu llit, no et metes en la seva educació", diuen els cartells que apareixen al vídeo llançat per l'entitat amb motiu d'aquest dia.





El Fòrum de la Família ha acusat l'Executiu de "intromissió en l'esfera íntima de les famílies, vulnerant la llibertat dels pares per educar els seus fills com a millor considerin".