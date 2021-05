Adolfo Domínguez acorda un ERO que afectarà 259 treballadors

@EP





Adolfo Domínguez ha acordat en una reunió d'última hora un ERO que afectarà 259 treballadors de la marca; 204 seran acomiadats i 55 obtindran la prejubilació. Així, ha reduït el nombre d'afectats, que al principi anaven a ser gairebé 300.





La firma de roba acomiadarà un total de 204 persones a tot Espanya. D'aquestes, 139 estan actualment treballant en alguna de les botigues que Adolfo Domínguez té obertes arreu del territori i 65 ocupen un lloc de feina en serveis centrals.





Però no seran els únics afectats per l'ERO que han aprovat la direcció de la firma i els sindicats. A més s'ha acordat la prejubilació de fins a 55 treballadors que superen els 58 anys d'edat, una cosa que havien sol·licitat els sindicats durant les setmanes de negociació.





Tal com han explicat els sindicats a Efe, tots els treballadors inclosos en l'ERO rebran una indemnització de 30 dies per any treballat, marcant com a màxim 18 mensualitats. D'altra banda, els empleats que portessin més de 25 anys a l'empresa cobraran 3000 euros més.