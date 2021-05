Barcelona celebra aquest dissabte la Nit dels Museus

@EP





La Nit dels Museus torna aquest dissabte, després de la seva suspensió l'any passat a causa de la pandèmia del coronavirus, amb 74 equipaments culturals repartits per vuit ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona.





Aquest any s'han incorporat quatre nous espais: Can Fontanet, a Barcelona; la Casa de l'Heura, a Badalona, al Castell de Cornellà i el Museu Palau Mercader, també a Cornellà.





Els visitants podran visitar gratuïtament els equipaments entre les 18 i les 22 hores --inicialment s'havia previst fins a les 21 hores però s'ha augmentat després decaure l'estat de alarma--, així com participar en desenes d'activitats creades especialment per a l'ocasió, com visites guiades, tallers, concerts o espectacles de poesia, dansa i teatre.





L'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) ha indicat que l'edició "s'ha de fer en unes condicions especials per garantir la seguretat durant la visita a tots els equipaments, seguint totes les recomanacions sanitàries" davant el Covid-19, i que les activitats requeriran de reserva prèvia.





Les ciutats que participaran en aquesta edició de la Nit dels Museus són Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Gramenet.





Entre les exposicions que es poden veure figuren la retrospectiva de Felix Gonzalez-Torres al Macba, 'La guerra infinita' al Mnac, 'El somni americà. De el pop a l'actualitat 'al CaixaForum,' Mart 'al CCCB, a més d'obrir les portes espais com el Museu Picasso, la Fabra i Coats, KBr o l'Arxiu Històric de la Ciutat.





200 ACTIVITATS A CATALUNYA FINS AL DIMARTS



Els museus catalans tornen a recuperar des d'aquest dissabte a dimarts la celebració del Dia Internacional dels Museus amb 200 activitats en 100 equipaments, en una edició que buscarà apropar el públic més jove i als majors.





Sota el lema 'El futur dels museus: recuperar i reimaginar', la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha impulsat accions dirigides a la gent gran i als joves amb la voluntat de recuperar aquests espais i donar veu perquè manifestin les seves inquietuds.