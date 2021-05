Amb les vacunes passa com amb els pebrots del Padró ...

Les ànsies d'algunes persones, lògiques d'una banda, de ser vacunades per evitar que el covid formi part de les seves vides, estan sent satisfetes: la vacunació està arribant ara a bon ritme a la ciutadania, per trams d'edat. La varietat de vacunes --i els efectes gens bons que algunes d'elles estan produïnt-- provoca que algunes persones tinguin dubtes raonables sobre què passarà després de ser vacunades. Es pregunten si els efectes secundaris que es comencen a conèixer, alguns amb fatal desenllaç, els afectaran o no. És una reacció humana i mereix respostes.



Segons es va coneixent, hi ha algunes vacunes millors que d'altres, encara que s'intenti dir que no és així. És el cas de la tan controvertida AstraZeneca que ha estat vetada en alguns països. A Espanya tot i ser utilitzada genera dubtes, desconfiança i fins i tot alarma. Les informacions que arriben no deixen lloc a la tranquil·litat, aquesta és la veritat.





He de confessar que no sóc molt partidària de les vacunes, cap. L'any passat em vaig vacunar per primera vegada de la grip. Ho vaig fer per responsabilitat amb la persona amb la qual convisc, persona de risc. En el cas de la del covid, em guia la mateixa responsabilitat cap als altres, però no m'agrada.





Així que, amb el recel corresponent, anava al punt que m'havien assignat per posar el braç esquerre i rebre la dosi corresponent d'AstraZeneca, la qual no m'agradava, si és que m'agrada alguna. Molta cua, però ben organitzada.



La primera parada per als que estàvem allà: acreditar-se amb la targeta sanitària. A l'altre costat del taulell un funcionari, - amb poca empatía--, i li vaig preguntar després de veure les últimes notícies sobre AstraZeneca: els que havien rebut la primera dosi, no està clar que rebin la segona. El meu interlocutor em va dir que no sabia res, que no tenia informació i que aquesta pregunta se la fes a la consellera. La meva resposta va ser que la consellera no hi era en aquell moment i que ell era el seu representant. Amb gest desagradable em va dir que, si no volia posar-me-la, estava en el meu dret. Li vaig respondre que això ja ho sabia, que fins aquí arribava. Així que, no volent començar el dia discutint, em vaig anar dient-li que tingués una bona jornada. Encara que el meu interior el podia haver enviat on els lectors poden imaginar.



Després va arribar la infermera, molt amable i professional i disposada a contestar les preguntes: Em posaran la segona dosi? Quan? Em va contestar que sí es posarà i serà d'aquí a tres mesos ... S'ajusta a la decisió presa per la Comissió de Salut Pública, que no fa tants dies va afirmar que la segona dosi d'Astrazeneca es retarda entre 4 i 6 setmanes, a la espera dels resultats de l'estudi CombiVacs que avaluarà la conveniència o no d'una segona dosi de la vacuna Pfizer a les persones vacunades amb la primera dosi d'Astrazeneca.



Però la pregunta és: Per què se segueix vacunant amb Astrazeneca, i no directament amb Pfizer o Moderna? Per què s'han comprat moltes dosis de la vacuna anglesa i cal gastar-la? A la fi les persones amb les vacunes ens passa com als pebrots del Padró, "uns piquen i altres no". La diferència és que els efectes de la picor dels pebrots es poden solucionar i els altres, amb sort, i diversos paracetamols, s'alleugen. Si els coàguls no fan de les seves.



El que vull dir és que falta informació i persones que sàpiguen donar-la. És normal que la gent estigui intranquil·la o senzillament tingui por, però una bona informació també pot servir d'antídot contra la por del Covid.