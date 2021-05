El govern de Nicolás Maduro embarga la seu del diari El Nacional

Diosdado Cabell - @EP





El règim de Nicolás Maduro va embargar durant la jornada d'aquest divendres la seu del Nacional, un mitjà de comunicació opositor de Veneçuela. Com a conseqüència d'una denúncia que va interposar el chavista Diosdado Cabello per "dany moral", membres de la Guàrdia Nacional Bolivariana i del Poder Judicial van arribar fins a les instal·lacions de l'històric diari amb l'ordre d'embargament.





"Avui estem veient una altra vegada un procés il·legal, injust. Una altra escomesa contra el diari El Nacional", va comentar Jorge Makriniotis, gerent del mitjà, en les seves xarxes socials. "Gairebé 78 anys d'història portant informació real a país. La democràcia viu quan hi ha llibertat d'expressió. Avui ens estan embargant, ens estan prenent els béns per un dany clar. Això és il·legal per complet, és un atac a la democràcia", va continuar.





Tal com esmentàvem anteriorment, aquest embargament arriba com a conseqüència de la denúncia que Diosdado Cabello, el segon home més poderós de la dictadura de Maduro, va interposar fa un parell d'anys per "dany moral". I és que el diari va relacionar al chavista amb el món del narcotràfic.





La sala de cassació del Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) va decidir que fos Cabello qui guanyés la batalla, pel que ha sol·licitat als amos del Nacional, l'empresa Editora El Nacional C.A. que paguin a Cabell 13.366.900 dòlars.