Albiach demana a PSC i ERC que arribin a un pacte

@EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha insistit que "s'ha d'arribar a un enteniment entre el PSC i ERC, com les dues grans forces que van guanyar les eleccions" catalanes del 14F que permeti aconseguir un pacte per formar el nou Govern i evitar la repetició electoral a Catalunya.





En una entrevista a 'elDiario.es' que ha recollit Europa Press aquest dissabte, ha explicat que dijous passat els comuns i ERC van trencar les negociacions perquè assegura que el candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, els "va traslladar que no pot garantir que Junts no entri al Govern".





Malgrat que assegura que va veure proximitat amb ERC durant les negociacions, ha recordat que per als comuns la presència de Junts en el nou Govern és una línia vermella i els ha criticat per "parlar de qualsevol cosa, del Consell per la República (CxRep), de cadires i tuteles, però no de propostes programàtiques" des de les eleccions del 14F.