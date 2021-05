Port Aventura torna a obrir amb el 90% de la plantilla i aforament limitat

@EP





PortAventura World ha reobert aquest dissabte després que tanqués a l'octubre del 2020 per la pandèmia de coronavirus, i ho ha fet amb el 90% de la plantilla en actiu --l'equivalent a 1.500 treballadors-- i un aforament inicial del 30% de visitants que el parc espera augmentar al 100% aquest estiu.





En declaracions als mitjans durant la inauguració de la temporada, el director general de negoci, David García, ha assegurat que si el procés de vacunació avança com està previst, PortAventura World podria acollir aquest estiu entre el 60% i el 70% dels visitants que va tenir al 2019 --any previ a la pandèmia-- i arribar al 100% per Tots Sants.





Els primers visitants, que han entrat tocades les 10 escalonadament, han estat la majoria joves i famílies; de fet, segons García, el 35% del públic és gent jove i el 65% són famílies --aquest darrer percentatge ha baixat en relació amb el 2019--.





Aquest cap de setmana, el parc ha previst acollir entre 5.000 i 8.000 persones --aquest divendres s'han venut 3.700 entrades--, un públic format majoritàriament per turistes espanyols --i alguns francesos-- perquè el turista britànic està "totalment parat".





García ha recordat que han invertit 5 milions d'euros en mesures anticovid, i ha explicat que 50 persones desinfectaran cada matí els espais comuns del parc --com el 60% dels restaurants habilitats-- i que les atraccions s'aniran desinfectant al llarg del dia --segons el seu ús--.

A més, es ventilaran els espais tancats, i un equip de 20 persones recordarà als visitants l'obligatorietat de respectar les mesures.





PortAventura ha invertit més de 20 milions en "producte", com en la construcció del nou hotel Colorado, una nova oferta gastronòmica, nous personatges i García ha posat en valor el nou acord amb la Lliga, per "unir" a través d'un joc el futbol i l'entreteniment i un restaurant temàtic.