Variant francesa, una soca del Covid gairebé imperceptible en les PCR

@EP





Un grup d'investigadors francesos han alertat de l'existència d'una soca del Covid, anomenada variant francesa, que passa gairebé desapercebuda en les PCR.





Els primers casos van aparèixer al gener a l'oest de França. Allà van descobrir que algunes persones mostraven signes d'una malaltia infecciosa amb els mateixos símptomes que el Covid, però no obstant això gairebé totes les proves PCR nasofaríngies realitzades van donar negatiu.







El personal sanitari va aïllar als malalts i els va portar a zones en què no hi hagués pacients Covid per si es tractava d'un brot d'una altra malaltia. Ara, però, alguns experts han descobert que aquests pacients sí que estaven contagiats de coronavirus però que es tracta d'una nova soca que no es detecta amb els mètodes fins ara utilitzats.





Només el 15% dels malalts va donar positiu en la prova PCR; la resta van ser diagnosticats després agafar-los mostres del tracte respiratori inferior. És a dir, aquesta nova soca de virus no es queda en el nas sinó que es concentra en la tràquea i els pulmons.





MENYS CONTAGIOSA I MÉS LETAL





La variant francesa o variant B1616 té fins a nou mutacions, entre elles una que comparteix amb la soca Sud-africana i amb la brasilera. No obstant això, a diferència d'aquestes, és menys contagiosa. Com el virus es concentra en els pulmons i no en les vies altes respiratòries no és tan fàcil contagiar a altres persones al parlar, tossir o esternudar. És per aquesta raó que els brots detectats a França van quedar controlats i van afectar a un grup petit de persones.







Pel que fa a la letalitat, els investigadors van indicar que aquesta era més alta perquè aproximadament la meitat dels contagiats havien mort. No obstant això cal tenir en compte que es tractava d'avis de al voltant de 80 anys, el grup de població amb més risc. És probable que la taxa de mortalitat fos més baixa si es tractés de persones més joves.