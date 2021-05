Mor un motorista en un accident a Mataró

@EP





El conductor d'un ciclomotor ha mort aquest dissabte de matinada al sortir-se de la via N-II a Mataró (Barcelona) "per causes que encara s'estan investigant", ha informat el Servei Català de Trànsit.





Després de rebre l'avís a les 04.44 hores, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta víctima, són 37 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2021.