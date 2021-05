El Barça cerca l'èpica a base d'una combinació de resultats

FC Barcelona





El FC Barcelona rep aquest diumenge el RC Celta de Vigo al Camp Nou (18.30 hores) en l'unificada jornada 37 de la Lliga Santander, en què els blaugranes cercaran una èpica a base d'una combinació de resultats després de la desídia que van mostrar davant el Granada o l'Atlètic de Madrid, i amb el Celta que pretén no baixar-se del tren europeu.





Partit clau per a tots dos, potser més per al Celta. El Barça ha de guanyar, tot i que sigui per orgull propi, i esperar dues derrotes de Reial Madrid i de l'Atlètic de Madrid per somiar amb una última oportunitat. Però poc més pot fer després de no aprofitar només un dels sis punts en joc, a casa, contra el Granada i l'Atlètic.





No estan a la capital catalana per tirar coets ni festejar res. Van guanyar la Copa del Rei, sí, i no hi haurà una temporada més en blanc. Però aquest Barça de Ronald Koeman que anava a més s'ha frenat, en sec i de manera reiterada, en les cites clau.





Ara és una utopia guanyar una Lliga que tindrien a tocar si haguessin guanyat, i no perdut, contra els nassarites al Camp Nou. Potser l'empat contra l'Atlètic hauria estat fins i tot bo. Però no es viu dels ''i si...' sinó del present, que pinta força cru per als culers, pensant més en la reorganització per a la temporada que ve.





Hi haurà canvis en aquest partit. Primer, per la sanció de Frenkie De Jong i la lesió de Sergi Roberto, que se suma a les de Coutinho i Ansu Fati. A més, Òscar Mingueza torna al Barça B per ajudar el filial, aquest mateix diumenge, a lluitar en el playoff d'ascens a Segona.





Així, si Ronald Araujo es recupera com està previst, l'uruguaià formaria amb Gerard Piqué i Clement Lenglet o Samuel Umtiti la defensa, i també podrien ser titulars Dest i Alba. La baixa de De Jong pot donar una oportunitat a Pjanic, tret que Ilaix torni a imposar la seva joventut i força. A dalt, Messi dubta de si Griezmann o Dembélé estaran al seu costat.





Al Celta de Vigo també hi ha diverses baixes. El tècnic, Eduardo Coudet, no podrà comptar ni amb Rubén Blanco, Jeison Murillo, Sergio Álvarez, Emre Mor, Renato Tàpia ni José Fontán.





Però, amb Iago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez o Hugo Mallo, provarà de continuar lluitant per estar l'any que ve a Europa. Per a això, clar, hauran de guanyar al Camp Nou i sumar la que seria la seva cinquena victòria consecutiva en aquest tram final de la Lliga Santander.





Si allarguen aquesta bona ratxa de quatre victòries, sumades contra l'Osasuna (2-1), el Levante (2-0), el Vila-real (2-4) i el Getafe (1-0), els de Vigo estaran en disposició de poder lluitar en la jornada final. Si no s'allarga aquest moment d'èxtasi, s'acabarà la festa continental per als de Coudet.