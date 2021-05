Hisenda persegueix un mallorquí "per ser estalviador"

@EP





Juan Jesús Enseñat és un mallorquí perseguit per Hisenda per ser estalviador. Aquest home gasta una mitjana de 80 euros en llum a casa, perquè viu sol i es defineix com a poc consumista. Però el que a priori sembla una cosa bona, ara està sent castigat per l'Agència Tributària: l'obliguen a tornar la desgravació per habitatge habitual per aquesta mateixa raó, per gastar poca llum.





Segons explica ell mateix, a casa té també plaques solars que ajuden a reduïr encara més la poca despesa de llum que ja de per si fa. A més, se suma el fet que passa temps a casa de la seva mare per cuidar-la. Però Hisenda no ho creu, pensa que no viu realment allà i l'obliguen a tornar més de 1000 euros per la renda de 2016 i 958 euros per la de 2018.





Això és així, justifiquen des del govern, perquè normalment en una llar es consumeixen com a mitjana 10.521 quilowatts a l'any. No obstant això, aquest mallorquí va tenir suficient amb 202,05 en tot l'any 2016, per la qual cosa els sembla un consum insuficient per ser el seu habitatge habitual.





Juan Jesús va anar a una gestoria que li va explicar que mai s'havia trobat amb un cas similar. Després, a més, han afegit que el que ha passat forma part d'una campanya recaptatòria d'Hisenda.