El Barça femení cerca una 'Champions' històrica

@EP



El Barça femení té aquest diumenge una cita amb la història en la final de la Lliga de Campiones, en què s'enforntaran al Chelsea al Gamla Ullevi de Göteborg (Suècia) amb la clara intenció d'aixecar un trofeu que, en la seva primera final al 2019, se'ls va escapar de les mans contra el Lió.





Segona final de 'Champions' en tres anys, segona oportunitat de conquerir per primera vegada el màxim torneig continental i de culminar un camí d'èxit des del futbol 'amateur' fins al més alt del futbol europeu.





En només anys, el Barça ha passat de lluitar per tenir un nom a Espanya a ser l'equip dominador i, a Europa, pretén aconseguir el mateix objectiu. A Budapest, al 2019, va perdre amb claredat (4-1) contra un Lió intocable. Aquesta vegada, a Göteborg 2021, són favorites davant d'un Chelsea també a l'alça.





Les blaugranes estan recollint els fruits d'una bona aposta del FC Barcelona pel seu equip femení. Bons fitxatges, inversió a la Masia, i l'encert d'un cos tècnic liderat en els últims temps per un Lluís Cortès que té un clar 'ADN Barça' i fa jugar les seves noies com molts voldrien veure jugar els nois de Ronald Koeman.





Aquest Barça no té guanyada la 'Champions' per endavant, ni res semblant. Serà una final igualada, disputada, entre les campions de la Primera Iberdrola i les guanyadores de la Super League anglesa. Pols d'alta tensió, com no podria ser d'una altra manera en una final de la UEFA Women's Champions League, però amb la sensació que el Barça, aquesta vegada sí, pot guanyar.





De fet, molts van catalogar de 'final anticipada' la semifinal entre el Barça i el Paris Saint-Germain, que venia d'eliminar el Lió. Les culers, que havien guanyat el Manchester City, van empatar a París (1-1) i van vèncer les franceses al Johan Cruyff, amb públic, per 2-1 i un doblet de Lieke Martens.





La davantera neerlandesa arriba en una gran forma a aquesta final. Després de la lesió de la temporada passada i l'arribada de la covid-19, ha agafat forma i ha recuperat l'olfacte golejador, que suma al d'una Jenni Hermoso que, amb 6 gols en aquesta 'Champions', aspira a ser la màxima golejadora del torneig.





Aquí estarà, en segon pla però viu, un altre pols d'aquesta final perquè la davantera anglesa del Chelsea Francesca Kirby suma aquests mateixos 6 punts. I, a la recambra, espera precisament Lieke Martens amb 5 gols.





La lluita principal és pel títol. És per fer història, i de la gran i recordada. Tant el Barça com el Chelsea femenins cerquen la seva primera 'Champions' i qui la guanyi convertirà el seu club en el primer a Europa a sumar una UEFA Champions League i una UEFA Women's Champions League. El Barça i el Chelsea masculins ja la tenen, les seves companyes femenines la persegueixen.





Si bé és cert que el Barça ja hi va optar al 2019 i va fallar, aquesta vegada les jugadores de Lluís Cortés estan més preparades. Han guanyat experiència, han seguit creixent a nivell de grup i individual, han guanyat títols i superat rivals com el City i el PSG. Tenen gana de guanyar.





No podrà estar a la gespa del Gamla Ullevi la defensa catalana Andrea Pereira, sancionada. I hi han viatjat sense l'alta médica l'extrem Andrea Falcón i la davantera nigeriana Asisat Oshoala, per fer 'pinya' i grup. Per contra, la baixa de Pereira obre la porta a una Patri Guijarro que no va jugar a Budapest, perquè llavors estava lesionada.





Davant, les culers tindran un Chelsea Women que també s'ha proclamat campió de la seva lliga, la Super League anglesa. Amb Emma Hayes a la banqueta tenen una assegurança de vida, perquè ja va guanyar la 'Champions' al 2007 amb l'Arsenal. Ara, vénen d'eliminar el Wolfsburg, vigent subcampió, o el Bayern de Munic.





Les angleses també en tenen ganes, sobretot amb una davantera molt ràpida i directa i de molt gol. A més de Kirby, les 'blues' tenen Pernille Harder, fitxada dies després que perdés una segona final de 'Champions' amb el Wolfsburg i actual Jugadora de l'Any de la UEFA per segona vegada. A més, Ji aporta qualitat i Eriksson, parella sentimental de Harder, poder enrere.





La taula està preparada per un gran sopar. La festa se l'emportarà només un equip, o bé el Barça de Lluís Cortès per culminar un projecte d'èxit que cerca un sostre, i després repetir frenesia en un futur, o bé un Chelsea, l'equip masculí dels quals també disputarà la final de la 'Champions' contra el City de Guardiola, i que té aquest particular i únic doblet en ment.