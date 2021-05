80 persones protesten contra la reversió de les retallades en educació davant la Generalitat

@EP





Unes 80 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest dissabte al migdia a la plaça Sant Jaume de la ciutat i han envoltat l'edifici de la Generalitat contra la reversió de les retallades en educació.





La mobilització ha estat convocada de forma unitària per diversos sindicats com Ustec · Stes, Intersindical, la UGT i la CGT, sota el lema 'Per la millora de l'Educació Pública'.





S'han mostrat diverses banderes sindicals, així com cartells en què es llegia 'A la pública, cap tancament', i que demanaven reduir les ràtios i els concerts educatius.