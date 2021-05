Israel llença 500 tones de bombes sobre Gaza i celebra els centenars de membres d'Hamas morts

Foto d'arxiu - @EP



Fonts de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat que hi podria haver "centenars" de membres de Hamas morts en el bombardeig de la passada nit sobre instal·lacions del grup palestí a la Franja de Gaza i ha concretat que s'han emprat unes 500 tones de bombes en l'operació.





En concret, la font ha explicat que s'han fet servir 160 avions de combat F-16 i F-35 per bombardejar aquesta passada nit el "metre", denominació que es fa servir per referir-se al sistema de túnels que fa servir Hamas a Gaza. "Hi podria haver potencialment centenars" de membres de Hamas morts, ha indicat la font, que ha citat DPA.





Els bombardejos han estat precedits per un intent del que semblava una incursió militar terrestre israeliana sobre la Franja de Gaza i fins i tot el compte oficial a Twitter de l'exèrcit israelià ha publicat un missatge en què assegurava que hi havia militars israelians a Gaza, cosa que ha propiciat que la premsa internacional hagi acusat Israel de manipulació.





Aquesta incursió ha propiciat que els combatents de Hamas es refugiessin als túnels, que posteriorment han estat bombardejats durant una intensa operació d'uns 40 minuts. L'exèrcit israelià assegura que no ha estat un parany, sinó un error en la comunicació, i ha subratllat que no hi ha cap militar israelià a Gaza.





Des de dilluns, Israel ha bombardejat més de 650 objectius, 31 tallers de coets de Hamas i la Jihad Islàmica que han acabat destruïts. "És molt difícl atacar objectius que estan enmig d'una zona poblada, però és l'única manera de dissuadir Hamas", ha explicat la font militar israeliana que ha citat DPA.





Així mateix, les FDI han compartit imatges de l'atac aeri a l'oficina del cap de les forces de seguretat da Hamas, Tawfiq Abu Naim, que segons les fonts es feia servir "per al comandament i control de la infraestructura militar". No obstant això, no s'ha precisat si Abu Naim ha resultat afectat per l'atac.





En un últim balanç dels seus atacs d'aquest dissabte, les FDI han assenyalat que aquesta nit han atacat "un lloc d'intel·ligència militar, llocs de llançament de coets i dos esquadrons terroristes".





Mentre, a Gaza s'ha notificat aquest dissabte la mort d'almenys set persones al camp de refugiats Al-shati, entre ells diversos nens, en l'atac a un edifici sense previ avís, informa l'agència de notícies palestina WAFA. Per la seva banda, l'agència palestina Maan ha elevat la xifra de morts en aquest atac a 10 i una vintena de ferits.





Hamas ha informat que és probable que el nombre de víctimes per aquesta ofensiva augmenti perquè encara s'estan provant de recuperar cossos de víctimes entre els enderrocs. Per la seva banda, les FDI encara no han compartit informació en relació amb aquest atac.