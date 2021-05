Un tigre passeja per una urbanització de Houston i aterroritza als veïns

@ michaelschwab13









La policia de Houston va detenir un home de 26 anys després de veure un tigre de bengala deambular per una urbanització d'aquesta ciutat de Texas, Estats Units, aterroritzant als veïns.





El felí passejava lliurement pels carrers de barri quan es va trobar amb un xèrif armat, que el va apuntar amb la seva pistoles. En aquest moment el detingut, que estava en llibertat sota fiança, va sortir de casa, va ficar al felí en un tot terreny i se'n va anar, escapant de la policia.





En aquest moment va començar la persecució i més tard van aconseguir detenir l'acusat, que ara diu que la policia va assumir que el tigre de bengala era seu però que això no és així. Segons el seu advocat, només va sortir de casa per posar-lo fora de perill.





No obstant això es desconeix quin és el parador de l'animal, ja que el jove no ha confessat a on el va portar.