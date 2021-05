El PSC pujaria i Cs desapareixeria en unes pròximes eleccions a Catalunya, segons enquestes

@EP





Repetir les eleccions de Catalunya faria que el PSC augmentés el seu avantatge després d'haver guanyat al 14F. A més, ajudaria a reforçar a ERC però debilitaria als independentistes i faria desaparèixer a Ciutadans. Així ho han mostrat els resultats d'uns sondejos realitzat per GAD3 per a la Vanguardia, que es va dur a terme entre el 11 i el 12 de maig.





Segons l'enquesta de la Vanguardia, l'aturada i desentesa que pateix ara el Govern no faria més que beneficiar el Partit Socialista a unes noves eleccions. En cas de repetir-les, s'estima que obtindria més del 25% de vots i aconseguiria 36 escons, que són tres més dels que va sumar al 14F.





Per la seva banda, ERC sumaria dos diputats més dels que té ara, és a dir, 35. JxCat baixaria un i obtindria 33 i Ciutadans perdria els seus pocs vots, que anirien a parar al PP. Així, el Partit Popular sumaria 8 diputats en lloc de 3 i empataria amb la C UP i Vox, que baixarien una mica.

Els comuns perdrien un escó i sumarien 7.







A EL PERIÓDICO, ELS RESULTATS SÓN SIMILARS





Els resultats obtinguts en l'enquesta realitzada per El Periódico són força semblants. De la mateixa manera que en l'altre sondeig, seria el PSC el major beneficiari d'una repetició de les eleccions catalanes: aconseguiria 37 o 38 escons pels 33 que té avui. A més, auguren que ERC també creixeria, ja que obtindria entre 34 i 36 escons, entre 1 i 4 més que els que suma actualment.





No obstant això, els seus resultats indiquen que JxCat faria una gran baixada, perdent entre 5 i 7 diputats. Vox, la Cup i en Comú Podem es quedarien més o menys amb els mateixos vots i escons que els que van obtenir en el 14F. I, tal com indicava l'altra enquesta també, Ciutadans perdria uns vots que anirien a parar al PP. Els primers sumarien 3 o 4 diputats i els segons doblarien el seu resultat actual, amb 5 o 6.





Les dues enquestes coincideixen que la majoria independentista perdria força. En aquest cas s'indica que passaria de 74 diputats a 68-73.