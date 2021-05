Moncloa concedirà indults per als líders del Procés a l'estiu

@EP





Moncola està preparant per aquest estiu la concessió d'indults per als líders polítics del Procés. Per a ells és imprescindible trobar un punt d'entesa amb els polítics catalans i és per això que ajudar a aquells que estan presos els sembla tan bona opció.





Per a això, el govern d'Espanya ha redactat una nova reforma dels delictes de sedició i de rebel·lió, pels quals estan condemnats els polítics empresonats. D'aquesta manera es permetria reduïr les seves penes de presó, però segons sembla els partits independentistes no estan d'acord amb aquesta forma d'actuar de Moncloa.





El que volen els independentista és l'amnistia, però aquesta no està contemplada dins l'ordenament constitucional. Així, és l'indult el que portaria a la vida normal a Junqueras i a la resta de presos del Procés. No obstant això aconseguir-tampoc és fàcil.





Probablement, el Tribunal Suprem es mostrarà desfavorable, sobretot pel fet que normalment els presos són premiats pel penediment i això és una cosa que no han mostrat els polítics empresonats.





No obstant això serà Pedro Sánchez qui prendrà la decisió final després d'haver rebut els informes necessaris. Per tant, tot apunta que el president de govern pensarà en la coalició, en la possibilitat de pactar amb ERC, i decidirà en base a això. A la necessitat d'unió amb aquest partit i la necessitat de fer les paus amb la política catalana.