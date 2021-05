Descobreixen el secret de 'la porta a l'inframón' de Turquia

Francesco D'Andria / University of Salento







Turquia té una cova la porta de la qual era considerada pels romans com la 'porta a l'inframón' dels animals. Tots els animals que la travessaven morien i per això s'utilitzava com un lloc de sacrifici als déus.





Aquesta porta es troba a Hieràpolis, té 2.200 anys i travessar-la provocava directament la mort. Així ho deien en aquella època, en la qual els sacerdots portaven fins allà als animals que volien sacrificar perquè sabien que al creuar-la morien de forma instantània.





Però la 'porta a l'inframón "no és més que la porta d'una cova que tenia una esquerda per la qual s'alliberava diòxid de carboni d'origen volcànic que resultava letal per als animals. Semblava estrany que els sacerdots no morissin, però té una explicació.





Hardy Pfanz, vulcanòleg de la Universitat de Duisburg-Essen a Alemanya, va estudiar el lloc després que es produís una nova fissura en 2018. Va descobrir que el diòxid de carboni que sortia per l'esquerda variava segons les hores del dia. Quan hi havia llum aquest s'estenia per tot l'aire i quan era de nit s'acumulava en una capa tocant a terra.







Els animals morien i els sacerdots no perquè aquests feien els seus rituals a la nit i sempre es quedaven dempeus. És a dir, respiraven per sobre de la capa de gas tòxic, que a aquelles hores s'acumulava a terra.