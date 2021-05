Traslladen a un refugi de Barcelona a l'ós rentador rescatat d'un zoo il·legal murcià

Pixabay





Fa sis mesos un ós rentador de nom Arya va ser rescatat d'un zoo clandestí a Múrcia. Allà vivia al costat d'altres 500 animals en molt males condicions. Per sort, Arya i la resta d'animals del zoo il·legal van ser localitzats per la Guàrdia Urbana i ara ha arribat a un refugi de la comarca del Bages, on el cuidaran.





Al principi es va estudiar l'opció que aquest mapache fos sacrificat. Però la Fundació Faada, que es dedica a vetllar pels animals, ho va impedir. Gràcies a la seva actuació Arya ha arribat al refugi Cau del Bosc, a la localitat de Sant Salvador de Guardiola.





Allà estan especialitzats en la gestió ètica d'aquesta espècie animal, de manera que compten amb els permisos necessaris per tenir cura d'animals invasors com els óssos rentadors. Per aquesta mateixa raó, per ser una espècie invasora, Arya no podrà posar-se en llibertat: això posaria en perill a la resta d'animals autòctons.





Per tant, a partir d'ara Arya viurà al costat d'altres 80 animals en aquest refugi. Però ho farà en condicions molt millors que les que tenia al zoo clandestí de Múrcia.