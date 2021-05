S'han utilitzat més de 3.400 fàrmacs contra el Covid, segons un estudi

@EP





El Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) ha realitzat un estudi que demostra que en una mica més d'un any, el temps que portem de pandèmia, s'han utilitzat més de 3.400 medicaments per tractar els malalts de Covid-19.





En diverses ocasions han estat notícia alguns fàrmacs en concret, tant per millorar la situació dels pacients com per empitjorar-la. Així, la hidroxicloroquina va ser molt utilitzada en un primer moment però a poc a poc s'ha anat deixant de costat; uns assajos controlats van fer que es retirés la seva aprovació d'emergència.





Com amb la hidroxicloroquina va passar amb molts altres medicaments. Cada hospital de cada part del món utilitzava uns fàrmacs diferents perquè no hi havia prou dades per saber quins funcionaven millor. Per exemple, es va usar molt lopinavir-ritonovir a Espanya però Estats Units no va arribar a donar-lo als seus pacients.





I el mateix va passar amb molts altres, fins arribar a sumar 3.400 fàrmacs diferents en les bases de dades. Afortunadament, els estudis realitzats fins ara van limitant més el nombre de medicaments per millorar la gravetat dels malalts de Covid.