Un 60% dels japonesos vol cancel·lar els JJOO per la pandèmia

@EP





Gairebé un 60 per cent dels japonesos s'han declarat a favor de cancel·lar els Jocs Olímpics de Tòquio per l'actual situació de la pandèmia de coronavirus al país, segons una enquesta que ha publicat aquest diumenge l'agència oficial de notícies japonesa Kyodo News.





El 59,7 per cent dels enquestats s'ha mostrat a favor de cancel·lar l'esdeveniment, mentre que el 25,2 per cent ha considerat que es podrien celebrar sense públic. Només un 12,6 per cent s'ha mostrat a favor de celebrar els Jocs amb un nombre "limitat" d'espectadors.





Mentrestant, el Comitè Olímpic Internacional (COI) i els organitzadors japonesos han decidit tirar endavant l'esdeveniment, i s'espera que al juny prenguin una decisió sobre el nombre d'espectadors que hi podran acudir. Sigui com sigui, ja han prohibit l'assistència d'estrangers.





L'enquesta es realitza uns dos mesos abans que comencin les Olimpíades, previstes per al 23 de juliol. La capital del país i seu de l'esdeveniment, Tòquio, es troba ara sota un nou estat d'emergència, ampliat la setmana passada fins a finals d'aquest mes, després de registrar 542 nous casos en les últimes hores, segons l'últim balanç oficial que ha recollit la cadena pública japonesa NHK.





També aquest diumenge s'ha donat a conèixer que el Govern japonès ha decidit estendre l'estat d'emergència a les prefectures de Hokkaido, Okayama i Hiroshima, fins a un total de nou regions.





L'oposició als Jocs ha augmentat a mesura que el Japó ha estat lluitant per frenar una quarta onada de la pandèmia i la gent es queixa del ritme extremadament lent la vacunació. Només un 1 per cent dels 125 milions d'habitants del país han estat completament vacunats des que va començar la campanya de vacunació a mitjan febrer.





En aquest sentit, un 85 per cent dels enquestats considera que el ritme de vacunació contra el coronavirus al Japó ha estat lent, i el 71,5 per cent ha expressat el seu descontentament amb la gestió de la pandèmia del Govern japonès.