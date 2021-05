Paz Vega surt en defensa de Masterchef davant les crítiques dirigides al programa

@EP





Jorge Javier Vázquez va assegurar fa unes setmanes tenir testimonis que asseguraven que Masterchef era un programa fals, amb el guanyador pactat des de l'inici, on tot estava planejat. Dies després va aparèixer Jesús Castro , un dels participants del programa, per dir que la seva experiència en el concurs va ser nul·la i que mai es va adaptar a "les tecles que tocaven ells per tenir audiència".





No obstant això Paz Vega ha volgut sortir en defensa de Masterchef Celebrity, el concurs culinari en el qual ella també va participar. "Aquí no et fan un contracte dient-te els capítols en què sortiràs. Tu vas i si la cagues, et fan fora. Si ets incapaç de fer un ou ferrat, et fan fora i s'ha vist. Per això el nivell d'intensitat és tan fort, perquè no vols fer-ho malament i quedar malament. Vols arribar a alguna cosa i t'ho prens seriosament ", va comentar l'actriu per Ecoteuve .





A més, ha assegurat que ella cuinava "com una burra" a casa, practicava tots els dies i sortia del programa plorant donada la intensitat amb la qual vivia el concurs. "En el meu cas, va ser molt divertit, perquè vaig coincidir amb gent que érem amics i tinc bons records, i molt dur també. Va ser duríssim", explica. Una cosa que segons ella no hauria passat si fos un programa pactat.